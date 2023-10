Kourtney Kardashian revela que su embarazo casi le cuesta la vida, ¿qué le pasó?

Kourtney Kardashian, socialité y empresaria, compartió detalles sobre su embarazo y una cirugía fetal de emergencia a la que se sometió para salvar su vida y la de su bebé.

Esta revelación ha generado un gran interés y preocupación entre sus seguidores y fanáticos.

En una entrevista, Kourtney Kardashian destacó la importancia de una ecografía que “salvó la vida de su bebé".

La empresaria de 42 años explicó que, a menudo, el seguro médico cubre solo dos ecografías durante el embarazo. Sin embargo, ella tuvo la suerte de poder realizar más ecografías, y fue una de estas exploraciones médicas la que resultó vital para la salud de su bebé.

Kourtney Kardashian compartió cómo esta experiencia la llevó a descubrir un aspecto del embarazo que desconocía y que resultó ser aterrador. Esta revelación sobre la importancia de las ecografías durante el embarazo sirve como un recordatorio de la atención médica necesaria para garantizar la salud y el bienestar de la madre y el bebé.

El apoyo de Travis Barker

La estrella de “Keeping Up With the Kardashians” también destacó el apoyo de su esposo, Travis Barker, durante este difícil período.

Barker, el baterista de Blink-182, dejó de inmediato la gira europea de la banda para estar junto a su esposa durante la cirugía de emergencia. Kourtney Kardashian expresó su agradecimiento por su apoyo y amor incondicional en ese momento crítico.

La espera

Kourtney Kardashian y Travis Barker esperan con emoción la llegada de su cuarto hijo. La empresaria compartió que está lista para la experiencia del parto y que habla con el bebé en su barriga, asegurándole que “todo va a ser increíble”. La pareja anunció el embarazo en junio, un año después de su boda.

Kourtney Kardashian ya es madre de tres hijos, Mason, Penélope y Reign, fruto de su relación pasada con Scott Disick. Este nuevo bebé será el primero de la pareja y representa un emocionante capítulo en su historia de amor.