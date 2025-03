La actriz Mayra Batalla nos cuenta detalles de su personaje en “Contraataque”

Mayra ha trabajado en teatro, cine y televisión. Su debut en cine fue en el 2007 con la película “Partes Usadas” del director Aarón Fernández Lesur. Le siguieron “Cásese quien pueda”, “Las horas muertas”, “Vive por mí” y “La carga”. También ha participado en cortometrajes como “Bajo tu influencia” de David Castañón, “Leitmotiv” de Miguel Ángel Ocaña y “La reina de la naranja” bajo la dirección de Stephanie Brewster. Ha sido parte del elenco de las series como: “Los Minondo”, “Crónica de castas”, “Kipatla”, “La Bandida”, “Aquí en la tierra”, “Tijuana”, “Luis Miguel la serie”, “No fue mi culpa” y “Cecilia”.

Ahora, estrenó “Contraataque” película de Chava Cartas en Netflix, cinta de ficción que se centra en cómo las fuerzas especiales del ejército mexicano enfrentan a un peligroso narcotraficante.

Entrevistamos a Mayra, quien aparece en la película que está en el número uno del global mundial de Netflix.

En un inicio al preguntarle a Mayra Batalla sobre qué piensa de la gran respuesta que han recibido de la audiencia dijo que ha sido una gran sorpresa para todos, ya que nunca esperaron que la película sería tan exitosa.

La actriz nos contó que fue por invitación del productor Chava Cartas, que llegó a la película con su personaje Lucía. “Acepté la invitación porque trabajar con Chava es increíble, es uno de mis directores favoritos, además el cast es un grupo de personas con quienes trabajo muy a gusto”, declaró.

Respecto a las similitudes de Mayra Batalla comentó, “me identifico porque yo soy madre y por supuesto le ofrezco y le ofrecería a mi hija, las opciones y las posibilidad que tiene la vida para estar bien. Me encanta la película porque aparecen dos mujeres civiles tomando las armas, me parece que es un mensaje bonito de la película que muestra la unión de la población civil con los militares en un acto de sobrevivencia por luchar por su vida junto con ellos, eso fue muy emocionante”.

Sin embargo, Mayra nos plática que hacer una película de acción tiene su complejidad. “Es sumamente difícil en la parte técnica, hay mucho trabajo de coreografía, requieren tantos planos y que todo esté muy medido, el uso de armas da un grado de riesgo, hay que estar muy atentos todos, los llamados nocturnos hacía un frío tremendo. Mis compañeros entrenaron alrededor de 9 semanas, estuvieron con las fuerzas especiales entrenando con un alto nivel de preparación física”.

Respecto al cast explicó, “a todos ya los conocía, fue algo muy bonito y especial, estudié la carrera con Luis Alberto y con David Calderón, somos amigos desde hace 22 años, y todos los demás actores los he ido conociendo en el camino de la carrera, es curioso porque todos los actores venimos de una formación guerrera, de darlo todo hasta las últimas consecuencias, eso es un mega acierto de la producción de Chava, que no hayan sido los rostros conocidos. Se siente una sensación de justicia divina, que bueno que estén protagonizando esto mis amigos y hacerlo junto con ellos, me encanta todo el intercambio que están teniendo en redes, que el público los ame”.

“También fue un set muy divertido, al director le encanta jugar, por eso lo queremos tanto, era un chiste tras otro, reír entre toma y toma, se hizo una comunidad muy bonita”.

Sobre si va a haber una segunda parte, nos adelantó que existe la posibilidad porque la gente lo ha pedido mucho, “hay muchas ganas de producción y de los actores. Hemos estado pensando en cómo podría ser esa segunda parte”.

Mayra concluyó, “me conmueve mucho por muchas razones, que podamos enaltecer lo que también hay en México como el valor y el amor a la patria, el honor y dar la vida por alguien, estamos muy acostumbrados de enaltecer a los malos porque la televisión y el cine cuentan esa narrativa, pero esta película muestra a los héroes militares mexicanos”.