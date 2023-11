La ex vocalista de la Quinta Estación Natalia Jiménez anuncia su compromiso con su mánager

El futuro esposo de Natalia Jiménez es de origen mexicano y trabaja junto con la cantante debido a que es su mánager y el responsable de organizar sus giras.

Cabe mencionar que la artista lleva saliendo con Arnold Hemkes desde 2021, aunque desde hace tiempo se conocen y han convivido juntos ya que él es quien organiza sus giras, además de que comparten gustos en común como los viajes y las motos.

La propuesta de matrimonio que recibió la intérprete de éxitos como “El Sol No Regresa”, se llevó a cabo en El Escorial, de España, zona ubicada a los pies de la sierra de Guadarrama, forma parte de la comarca de la Cuenca del Guadarrama.

La cantante madrileña volvió a abrir su corazón al amor después de su divorcio con su ex mánager Daniel Trueba a principios del 2021 . “Dije que sí. Sí antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más. Y no solo para mí, sino para ti también. Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría. Eres luz para mí, para mi hija y toda la gente que se cruza contigo. Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo. Te amo y estoy muy orgulosa de que ahora si, formalmente, vamos a ser #LosJimenkes”, escribió la cantante con una serie de fotografías presumiendo su anillo de compromiso en Madrid.

Por su parte, su ahora prometido también hizo lo propio y expresó, “soy el hombre más afortunado y feliz en el universo por estar a tu lado. Te mereces todo lo bueno que te está pasando y me siento muy orgulloso de ser parte de los momentos felices, pero también por ser el compañero de todas tus batallas. Tengo a la mujer y la familia más bella del mundo a tu lado”.

Cabe mencionar que este será el segundo enlace de la cantautora, ya que en 2015 se casó con Daniel Trueba, con quien tuvo una hija llamada Alessandra y su separación fue muy tormentosa.