La faceta más humana del actor René Casados

LA UNAM, UCLA, HARVARD, UNIVERSIDAD DE WASHINGTON,

LA IBEROAMERICANA, COLEGIO DE MÉXICO… TODOS ESTOS LUGARES HAN SIDO PARTE DE TU VIDA.

Las primeras milenarias de Europa. Me conmueve cuando se mencionan los campos universitarios que este ‘Pirate’ ha tenido la fortuna de asistir, porque es recordar algo emocionante que tiene que ver con el conocimiento de los profesores, algo que atesoro porque vengo de la ciencia política y sociales. Anhelar el nuevo libro de historia, de la filosofía o política es algo que te crea una ansiedad maravillosa y eso en mí se conecta con conocimiento.

Estoy condenado en esa bella condena, tal vez a no encontrar pero sí a buscar, y eso me mantiene con vitalidad. El conocimiento, las universidades y los libros son mis guardianes, quienes me conducen. Mencionaste la UNAM, cuando te hablo de conmover, sí, me conmueve.

