La familia de Halyna Hutchins demanda al actor Alec Baldwin por homicidio culposo

Le siguen lloviendo demandas al actor Alec Baldwin, quien mató accidentalmente a la directora de fotografía Halyna Hutchins en el rodaje de la película “Rust”.

Por Redacción CARAS

Halyna Hutchins murió tras un disparo del actor en octubre del año pasado, durante el ensayo de una escena de la película “Rust”, que se estaba rodando cerca de Santa Fe (Nuevo México). El director Joel Souza también resultó herido en el tiroteo que se produjo cuando Alec practicó el desenfunde con un revólver y disparó el arma.

Te puede interesar: Alec Baldwin habla por primera vez de lo ocurrido

La familia de la mujer que murió tras el tiro accidental, demandó por homicidio culposo al actor, afirmando que la muerte de Halyna fue resultado de un comportamiento imprudente y negligente.

Te puede interesar: ¿QUIÉN ERA LA MUJER QUE ALEC BALDWIN ASESINÓ ACCIDENTALMENTE?

El abogado Brian Parnish, quien representa a la familia, argumentó que Baldwin y otros productores del western incurrieron en “conducta imprudente y medidas para reducir costos”.

Además, en la demanda precisó que Alec violó los numerosos protocolos de seguridad para el manejo de armas de fuego y alega que cometió un disparo imprudente de un arma mortal.

Estos protocolos incluyen no utilizar armas de utilería en vez de un revólver real, ausencia de personas calificadas para manipular armas en el set y falta de equipos de protección para los trabajadores.

Por otro lado, apuntó que Baldwin “se rehusó” a recibir entrenamiento para desenfundar el arma.

Te puede interesar: DEMANDAN AL PROVEEDOR DE BALAS DE LA CINTA DONDE MURIÓ HALYNA HUTCHINS

Alec Baldwin asegura que es inocente

En una entrevista con el periodista George Stephanopulos en diciembre del año pasado, el actor declaró, “Siento que hay alguien responsable por lo que ocurrió, y no puedo decir quién es, pero sé que no soy yo”.

Baldwin describió cómo sucedieron los hechos de aquella tragedia durante el ensayo del 21 de octubre, y durante el cual una bala hirió a Hutchins y le quitó la vida.

El actor de 63 años asegura que él no apuntó ni apretó el gatillo y que nunca lo habría hecho.”El gatillo no fue apretado, yo no lo apreté, nunca apuntaría un arma a alguien y apretaría el gatillo. “No sé qué pasó en ese set. No sé cómo llegó esa bala a la pistola”, dijo.

Te puede interesar: EL ASISTENTE QUE LE DIO EL ARMA A BALDWIN HABLA POR PRIMERA VEZ