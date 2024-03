La dura respuesta de Camilo a quienes critican el nombre que eligió para su segundo bebé

A finales de enero, Camilo y Evaluna anunciaron la llegada de su segundo bebé. Dicha noticia fue revelada por la pareja a través de una emotiva publicación en redes, en la que se ve al cantante recitando un poema, casi del mismo modo que lo hicieron cuando estaban esperando a Índigo, su primogénita, a quien esperaron con una canción.

Camilo reveló que él y Evaluna no leen las críticas por haber elegido Amaranto como nombre para su hijo

Tras dar a conocer el nombre que eligieron para su segundo hijo, Camilo respondió enérgicamente a quienes los han criticado por esta selección y dejó más que claro que no es una situación que les quite el sueño.

El colombiano, que desde siempre se ha distinguido por su personalidad tranquila y amistosa, defendió a “Amaranto”, el nombre que le pondrán a su segundo bebé.

Durante su participación en el podcast de hablahispana Molusco TV, el cantante aseguró que desde que hicieron pública esta elección, tanto él como Evaluna fueron conscientes de que podrían recibir señalamientos. No obstante, acordaron que tal como han hecho hasta ahora, no prestarían atención a malos comentarios, especialmente aquellos referentes a su vida familiar.

Camilo y Evaluna eligieron “Amaranto” como el nombre de su segundo bebé Instagram

“Ya lo sabía. Quedamos en que íbamos a anunciar que estamos esperando a Amaranto sin leer los comentarios. No los vamos a leer porque la gente nos iba a tirar piedras”, dijo Camilo, dando a entender que no se toman el tiempo de ver lo que dicen sobre ellos.

La razón por la que el colombiano prefiere ignorar los malos comentarios

También se refirió a los cuestionamientos que espera recibir por usar un nombre que tradicionalmente se usa en femenino, es decir, Amaranta. “Y sabíamos que nos iban cuestionar por qué se llama Amaranto y no Amaranta, por qué va a nacer en la casa, por qué Evaluna no usará anestesia”, expresó el cantante, haciendo un recuento de algunas de las críticas que han recibido, especialmente después de que revelaran que Índigo, su primogénita había llegado al mundo en casa y con ayuda de una partera, y no en un hospital rodeada de médicos, como se esperaba.

“Todo el mundo siente que tiene autoridad de meterse en un montón de cosas. Y todo bien con que lo hagan, pero yo necesito cuidar de mí, de mi interior cuando pasan todas estas cosas, porque las veces que he dejado que todos esos tomates me peguen en la cara, yo he perdido días de paz y eso no te lo devuelve nadie”, declaró Camilo.