La vez que Aracely Arámbula reveló quién era la madrina de Miguelito y no es Paloma Cuevas

Por Erika Roa

Fotos: Grosby Group y Archivo Editorial Televisa

Los comentarios públicos de la madre de los hijos de Luis Miguel, siempre obtienen como respuesta un silencio sepulcral por parte de él. Uno de los últimos rumores que se destaparon en 2023 en plena gira del cantante fue cuando Arámbula definió a la actual pareja sentimental del cantante, Paloma Cuevas, como la “comadre novia” y aseguró que fue ella la madrina: “Estuvo en la pila bautismal cargando a mi hijo”. Pero esta información es incorrecta. En el año 2007 cuando Miguelito fue bautizado, innumerables medios publicaron que los padrinos habían sido el empresario Miguel Alemán y Natalia Echavarría, en aquel entonces novia de Alejandro Asensi, representante de Luis Miguel en aquel momento. Aracely y Natalia se volvieron muy amigas e incluso fueron fotografiadas varias veces. De ahí que por deseo de Luis Miguel y Aracely se convirtió en madrina de su primogénito. Hoy ha resurgido un nuevo video donde la propia Aracely lo confirmó “la única persona de allá (refiriéndose del lado de Luis Miguel) que está muy pendiente de mis hijos es su madrina que es Natalia”.

Natalia Echevarría nos corrobora que Paloma Cuevas no es la madrina de Miguel, y por lo tanto, no es comadre de Aracely Arámbula. Además Natalia, la verdadera madrina del hijo de Luis Miguel, asegura tener una amistad inquebrantable con Paloma desde hace 25 años, y hay varios testigos de que son íntimas amigas.

También la periodista Myrka Dellanos, ex novia de Luis Miguel, aseguró que Natalia era la madrina de Miguelito y explicó que en el momento del bautismo el sacerdote pidió a los amigos cercanos de la pareja acercarse a la pila como una manera de arropar al niño en ese momento tan familiar e íntimo. Pero eso no implicaba que Paloma fuera la madrina oficial.

Aunque Paloma y Luis Miguel se conocen desde niños se volvieron a reencontrar en el año 2000 cuando ella ya estaba casada con el torero Enrique Ponce. Su relación siempre había sido la de dos buenos amigos nada más. Paloma se divorció de Enrique en 2020 debido a una infidelidad cometida por él ya que comenzó a salir con una joven llamada Ana Soria, lo cual dejó devastada a Cuevas. Paloma es una mujer intachable que siempre vivió dedicada a Ponce y sus dos hijas. Fue dos años después, en 2022, pasada la pandemia, cuando ya estaba separada y divorciada, se reencontró con Luis Miguel y a partir de ahí surgió un romance entre ellos. De hecho la historia completa la publicamos en Caras en octubre de 2024.