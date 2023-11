Las 5 revelaciones más impactantes de Barbra Streisand en su libro de memorias

Barbra Streisand, una de las figuras más emblemáticas del entretenimiento, lanzó su libro de memorias “My Name is Barbra”, y con ello, desató una serie de revelaciones que han captado la atención del público y la crítica.

El libro, que ocupa ya el tercer puesto en la lista de los más vendidos de Amazon en Estados Unidos, es una ventana al alma de esta multifacética artista.

La estrella, que ha obtenido los prestigiosos premios Emmy, Grammy, Oscar y Tony, revela en su libro no solo su excepcional carrera, sino también aspectos profundamente personales. Desde la editorial Penguin Random House, se enfatiza que Streisand ofrece un relato auténtico y cautivador, reflejando una personalidad franca y a la vez encantadora.

Esta es una lista de las revelaciones más destacadas que Barbra Streisand realiza en su autobiografía:

1. Su aspecto físico

Una de las confesiones más notables que Streisand comparte es su lucha contra las presiones estéticas de la industria.

La actriz se mantuvo firme ante las insistentes sugerencias de modificar su nariz y dientes, defendiendo su apariencia natural a pesar de los comentarios a menudo crueles de la prensa. Su resistencia a cambiar su imagen se convirtió en una declaración de su identidad.

“A veces sentía que mi nariz obtenía más prensa que mi propio talento artístico (...) Desearía poder decir que nada de esto me afectó, pero sí lo hizo. Después de estos años, todavía me duelen los insultos y ni siquiera creo que los elogios que he recibido a lo largo de mi carrera sean reales”, reconoció la talentosa actriz.

2. Sus amores

En su libro detalla sus experiencias románticas con conocidas figuras, entre las que se cuentan Marlon Brandon, Don Johnson, Omar Sharif, Steve McQueen y Ryan O’Neal, el tenista Andre Agassi o incluso el exprimer ministro de Canadá Pierre Trudeau.

3. El coqueteo con Carlos III

En sus memorias, Barbra Streisand menciona un coqueteo que mantuvo con el ahora rey Carlos III, a quien conoció en el set de rodaje de la película “Funny Lady”. Fue un encuentro breve pero significativo.

La actriz y cantante no volvió a coincidir con el monarca 20 años después, en un concierto. Al día siguiente de su encuentro, Barbra recibió un arreglo floral y una tarjeta.

“Estaba firmado con un simple ‘Carlos’ y ¡las flores eran frescas de su propio jardín! Me escribió: '¡Fue un auténtico regalo ir a tu concierto anoche, estuviste maravillosa y adoré cada minuto!’”, escribió.

4. Familia

Barbra Streisand habla abiertamente sobre su vida familiar. Su matrimonio con Elliot Gould y su hijo Jason Gould, así como su amoroso enlace con James Brolin.

“Nos conocimos en un punto de mi vida en el que básicamente ya me había dado por vencida en encontrar a alguien. Y francamente, estaba bien sola. Tenía mi hijo, grandes amigos que me daban compañía, mi trabajo era significativo, y amaba mi nueva casa en Malibú con vista al océano”.

5. Una vida con poca diversión

El libro ofrece una retrospectiva detallada de su infancia en Brooklyn, sus inicios en Broadway y sus éxitos en el cine. Streisand recuerda rodajes emblemáticos y la creación de álbumes que la llevaron a la fama, proporcionando una mirada interna al proceso creativo de una de las voces más reconocibles de la historia.

En el marco de la presentación de sus memorias, la actriz reconoció que: “No me he divertido mucho a lo largo de mi vida, y quiero divertirme más”.