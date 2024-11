Laura Zapata dedica últimas palabras a su hermana Ernestina Sodi, “que Dios la perdone... no voy a llorar”

Laura Zapata fue cuestionada sobre su sentir ante la noticia del fallecimiento de su hermana Ernestina Sodi, con quien llevaba años distanciada por algunas diferencias.

Luego de que se confirmara la triste noticia de la muerte de su media hermana Ernestina Sodi, la actriz dijo algunas palabras a Despierta América a las afueras de su casa en México.

“Yo estaba descansando y recibí muchas llamadas telefónicas, muchos mensajes, mucho sonido en mi teléfono, y bueno, pues me enteré, muy triste”.

“Ha sido una cosa muy dolorosa, de alguna manera triste, me ha dado mucha pena que Ernestina haya partido a los 64 años. Lo único que puedo decir es que Dios la acompañe, que Dios la bendiga, que tenga un regreso a casa lleno de luz, lleno de cariño y que vuele alto y que Dios la perdone y la reciba en sus brazos, en su casa y a sus hijas y a sus nietos y a su familia les deseo resignación”, dijo la famosa que añadió que pese a las diferencias mantiene en su memoria recuerdos felices con su hermana.

“Claro que tengo muchos recuerdos, muy felices, muy lindos y me quedo con todos los recuerdos, forman parte de toda nuestra historia: recuerdos lindos, recuerdos difíciles, tristes, dolorosos como es la vida”.

Laura Zapata compartió que mientras su hermana estaba hospitalizada, se acercó vía WhatsApp con Marina, una de las hijas de Ernestina, para hacerle saber que estaba enterada de lo que estaba sucediendo y para que le hiciera saber que la “perdonaba”, y que dejaba atrás los problemas entre ellas, buscando la forma de “despedirse y reconciliarse”.

“Solo quiero decirles que las abrazo desde el fondo de mi corazón y lo siento mucho, mucho. Si puedes dile a tu mamá al oído que la quiero, que todas las diferencias que tuvimos ella y yo que se queden en el olvido, y que sigo rezando por su salud para que ella salga de esta inexplicable situación”, dice el mensaje que envió.

Zapata dijo que no obtuvo respuesta por parte de su sobrina y que lo “respetaba”. Por este motivo dijo que no asistirá al funeral, pero que sí enviará una corona fúnebre a nombre de la familia Sodi Zapata.

“A no respuesta, no insistencia. Lo último que vamos a hacer es mandar una corona a nombre de la familia, que descanse en paz. No voy a llorar su muerte, vamos a festejar su vida”.

Cabe recordar que Laura Zapata y Ernestina Sodi tuvieron un conflicto tras el secuestro que ambas sufrieron en 2000 en México. La actriz estuvo privada de su libertad durante 10 días y su hermana fue liberada cinco días después. En 2002, Ernestina publicó el libro “Líbranos del mal”, en el que señaló a su media hermana como la presunta responsable del secuestro, lo que provocó que existiera un delicado conflicto entre ambas.