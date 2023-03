Lele Pons, la sobrina de Chayanne se casó y Paris Hilton fue su dama de honor

Lele Pons, la sobrina de Chayanne llegó al altar con el reggaetonero Guaynaa en una boda con 300 invitados en Miami, entre ellos, celebridades como Paris Hilton, Sebastián Yatra, Ricky, Mau Montaner y Chayanne, quien se dejó ver conmovido cuando vio a la cantante vestida de novia.

Mediante redes sociales, Lele Pons y algunos de sus invitados han compartido algunos vistazos del espectacular enlace, donde pudimos ver al hijo de Chayanne, caminando detrás de los novios del brazo de Paris Hilton, una de las mejores amigas de Lele y quien fue su dama de honor.

Uno de los instantes más emotivos de la celebración fue cuando Lele y su tío Chayanne se apoderaron de la pista para bailar juntos el tema del intérprete Tiempo de Vals. Además, Lele y su ahora esposo bailaron al ritmo de la canción Me Muero de La Quinta Estación, interpretada en vivo por Natalia Jiménez.

Lele lució como toda una princesa de cuento de hadas con un look nupcial de Zuhair Murad, un vestido bordado con algunos detalles que simulan ramas de árboles, que suben por las mangas transparentes del vestido. Lele Pons complementó su look con una gargantilla dorada y su cabello lució recogido en un chongo alto. Y como era de esperarse, Lele no solo lució un vestido durante la noche, en redes sociales se dejó ver con el segundo cambio, un diseño de Julie Vino, de cuello halter y corte sirena y su tercer cambio fue de Pnina Tornai.