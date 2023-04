Leonardo de Lozanne responde ante supuesta infidelidad a Sandra Echeverría

El famoso Leonardo de Lozanne respondió a los rumores que aseguran que le fue infiel a su ex Sandra Echeverría. Esto surgió luego de que la actriz Karla Souza hablara en el podcast de Roberto Martínez, donde contó que un cantante mexicano le había sido infiel a su esposa, pero que decidió separarse de ella luego de que ella también le fue infiel.

En tanto, Leonardo de Lozanne aclaró la situación durante un encuentro con la prensa, donde el lider de Fobia fue cuestionado al respecto.

“Yo nunca me la he encontrado en ningún avión, pero además pregúntenle a ella, pero además ella muy educadamente no quiere revelar con la persona que fue, pero pregúntenle, ¿fue Leo o no?’, y ya a decir ‘no’ y ya bye”.

En ese sentido, Leonardo puntualizó que durante los años que estuvo casado con la actriz Sandra Echeverría, nunca hubo una tercera persona que se interpusiera entre ellos.

“Yo siempre he sido muy fiel, además; si me la hubiera encontrado, no le hubiera contado mi vida, pero fue un medio ahí chaga, patito que inventó, necesitan la nota”, contó.

Además, el cantante aseguró que estos rumores no le afectan. “A mi me da risa, son burradas, digo, cuando tienes culpa pues sí enójate, preocúpate, pero nada”.

Por último, fue cuestionado sobre su situación legal actual con Sandra Echeverría, luego de que anunciaran su separación. Asimismo, la prensa le preguntó si estaba en una situación similar a la de Andrea Legarreta y Erik Rubín, a lo que él respondió, “mis respetos, pero yo no regreso”.