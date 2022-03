Los famosos que han donado fondos para Ucrania en medio de la guerra

Actores e influencers han tomado la decisión de ayudar a los refugiados de Ucrania que han salido de su país huyendo de los bombardeos de Rusia.

Por Diana Laura Sánchez

Leonardo DiCaprio

El famoso actor donó 10 millones de dólares a las fuerzas armadas de Ucrania, muestra de su solidaridad con el país que preside Volodimir Zelenski. Asimismo, se trata de un gesto muy especial de DiCaprio, puesto que su abuela materna Helene Indenbirken era de origen ucraniano, nació en Odesa y emigró a Alemania en 1917 durante la Revolución Rusa. Helene falleció a los 93 años de edad.

Mila Kunis y Ashton Kutcher

La actriz ucraniana y su esposo decidieron crear una iniciativa para recaudar 30 millones de dólares que se destinarán como apoyo a las familias que han tenido que huir del territorio para sobrevivir. En tanto, ellos pondrán 3 millones de dólares de su bolsillo.

Kunis nació en la localidad ucraniana de Chernivtsi en 1983, y se mudó a Estados Unidos en 1991. “Siempre me he considerado una estadounidense orgullosa… pero hoy, nunca me he sentido más orgullosa de ser ucraniana”, expresó.

“No hay un lugar en este mundo para este tipo de ataque injusto contra la humanidad”, sentenció.

Dichos fondos contribuirán a Flexport.org que está organizando envíos de suministros a sitios donde se encuentran las víctimas del conflicto, lugares como Polonia, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Moldavia. Además, a Airbnb.org que está proporcionando alojamiento gratuito a corto plazo para los refugiados que huyen de Ucrania.

Chiara Ferragni y Fedez

La influencer y su esposo, el rapero Fedez se caracterizan por encabezar las causas sociales siempre que pueden. Como parte de una campaña de apoyo a Ucrania, Chiara y Fedez acudieron a la Cruz Roja de Italia para organizar los víveres que la institución ha recibido para los ucranianos que están refugiados en diferentes lugares del mundo.

David y Victoria Beckham

El ex futbolsita y su esposa donaron un millón de dólares e impulsaron una campaña para crear un fondo de ayuda económica para las víctimas de la guerra.

Ryan Reynolds y Blake Lively

El actor anunció en redes sociales que él y su esposa donarán un millón de dólares al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. “Sentimos que somos increíblemente afortunados de poder hacer algo así y es difícil no tener una enorme empatía por estas familias grandes y pequeñas a las que se les dice que tienen que huir de sus hogares de toda la vida en cuestión de minutos. Simplemente no puedo imaginar cómo es eso para un padre o para cualquier persona”, expresan.