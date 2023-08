Lucerito Mijares habla sobre Michel Kuri, el ex de su mamá

Lucerito Mijares habló sobre el apoyo que le está brindando a su mamá Lucero, tras su ruptura con el empresario Michel Kuri, de quien se separó después de una larga relación de 10 años.

Después de su exitoso debut en el teatro, Lucerito Mijares expresó que le ha demostrado su total respaldo a su famosa mamá por el momento que está atravesando en su situación sentimental.

Lucero y Michel Kuri terminaron su relación tras muchos años juntos

Foto: Instagram de Lucero

Durante un encuentro con la prensa, la joven de 18 años fue cuestionada sobre el rompimiento de su mamá y aunque no entró en más detalles, puntualizó que está apoyando a su mamá.

“Yo no sé mucho, sé lo que escribieron, pero la verdad es que estoy apoyándola al cien por ciento y estoy intentando estar ahí para ella como ella ha estado para mí. Los papás siempre están para los hijos y los familiares, pero pues también los hijos hay que estar para los papás”, añadió.

De esta manera, Lucerito Mijares habló sobre el cariño que le tiene a Michel Kuri por el tiempo que compartió junto a su mamá. “Los dos son increíbles seres humanos y estoy muy agradecida de poder estar con ellos y compartir la vida con ellos”, dijo.

El accidente que Lucerito Mijares sufrió en el teatro

En conferencia de prensa por el estreno de la obra, Lucerito contó, cómo sucedió el accidente: “Fue un tropiezo. Iba en las escaleras aquí en el teatro, la función empezaba a las 5 y a las 4:50 me caí, se me resbaló el pie, se me fue de lado, escuché un crack y dije: ‘Ya valió’. No lo podía apoyar muy bien, me dolía mucho y pues se tuvo que dar la función. Me dolía mucho, pero pues tenía que intentarle fingir que todo estaba bien. Pensamos que era un esguince o una torcedura pues porque creo que con una fractura pues poca gente aguanta, y sobre todo una función de dos horas y que toda la obra es correr, correr, correr… se hizo lo que se pudo…”.

Tras el accidente, Lucerito Mijares contó: “Acabó la función, me fui al hospital, me checaron, en la radiografía no salió nada y ya en la tomografía salió que estaba una parte de la tibia rota. Muy raro… obviamente el doctor que me atendió no se lo podía explicar… pero sí, estaba roto. Voy a estar por lo menos seis semanas así, así que si vienen por acá me seguirán viendo igual…”.

Y a pesar de la lesión, la hija de La novia de América ha continuado dando funciones con la ayuda de un scooter que le permite moverse con mayor facilidad, pues no quiso cancelar ninguna de sus presentaciones.