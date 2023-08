Así se vivió el primer show de la gira de Luis Miguel

Luis Miguel arrancó su nueva gira, Tour 2023, en Argentina. La última vez que se presentó en el país sudamericano fue en el Orfeo de Córdoba y en el Campo Argentino de Polo de Buenos Aires, entre febrero y marzo de 2019, donde actuó frente a más de 40 mil personas. Seguidores de todas partes del mundo llegaron emocionados a presenciar el retorno de ‘El Sol’, quien hará 10 presentaciones en total en ese país.

Así se vivió el primer concierto de la gira de Luis Miguel

De acuerdo con El Clarín, las fechas que Luis Miguel estará en Argentina recaban más de 110 mil tickets vendidos en un solo día. Este primer concierto fue un lleno total, tal y como pintan el resto de sus presentaciones; demostró que aún conserva esa presencia escénica que tanto le caracteriza, así como la voz y una gran disposición por hacer cada noche una muy especial y que los fans recordarán por siempre. Y eso que apenas tiene 53 años de edad. Los espectáculos están teniendo una duración de dos horas y media, algo que sus fans exigen con mayor extensión, porque para ellos nunca habría suficiente Luis Miguel.

¿Cuál es el set list de Luis Miguel?

Gracias a los videos que los fanáticos compartieron en Instagram se supo qué canciones tocó Luis Miguel. De hecho la canción ‘Smile’ la hace con una imagen a dueto de Michael Jackson.

Abrió con Será que no me amas, y cantó temas como Suave, Dormir contigo, Culoable y Amor, amor, amor. Además se robó el corazón de todo el público cuando acercaron a una niña pequeña y ésta le dio un beso en la mejilla, mientras Luis Miguel reaccionaba tiernamente. También cantó La Bikina, Será que no me amas y Dame.

Recordemos que fue en aquel concierto hace cuatro años que los fans comentaron principalmente sobre sus conciertos en Buenos Aires, donde se veía de mal humor y parecía estar haciendo playback; más tarde, se sabría que la molestia de Luis Miguel fue por fallas en el sonido.