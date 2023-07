Luis Miguel acudió al ex de Paloma Cuevas, Enrique Ponce, para este arreglo estético

La revista Semana ha recogido imágenes de Luis Miguel saliendo de Bojanini Experts, el centro capilar de Enrique Ponce (ex de su novia Paloma Cuevas) en España. Pero, ¿qué hacía ‘el sol de México’ en uno de los negocios de la ex pareja de su actual novia? Recordemos que entre ellos tres hubo un triángulo amoroso del que no hubo un final muy armonioso.

La última vez que vieron a Luis Miguel fue en uno de los negocios de Enrique Ponce

El torero Enrique Ponce es socio de esta Clínica Dermatológica Especializada, misma en la que ofrecen regeneración capilar e injerto capilar —procedimientos estéticos a los que Luis Miguel puede estarse sometiendo. Se desconoce si Ponce dio declaraciones sobre la visita del cantante a uno de sus negocios.

Esto es lo que se sabe del altercado entre Luis Miguel y Enrique Ponce.

Recordemos que corrieron especulaciones de una discusión entre Luis Miguel y Enrique Ponce por Paloma Cuevas en un restaurante en España. El cantante y el torero eran buenos amigos y hasta compadres, mientras que Paloma estuvo casada con Enrique por más de dos décadas. Luis Miguel se habría acercado a saludar a Ponce cuando éste se desencadenó con enojo, golpearon la mesa, cayó una copa de vino e inició el disgusto por dicho reencuentro. Presuntamente Enrique le dijo a Luis Miguel, ‘ya no eres mi compadre’, y la riña giró en torno a la relación que el intérprete tiene con Paloma.

Tras meses de rumores de romance entre Luis Miguel y Paloma Cuevas, salieron a la luz imágenes que comprueban la cercanía que existe entre los famosos. La ex esposa de Enrique Ponce, uno de los mejores amigos de Luis Miguel pasó la Navidad 2022 junto al artista en España y las imágenes fueron publicas por la revista Semana. Testigos de la escena que protagonizaron Luis Miguel y Paloma pudieron ver cómo la diseñadora y empresaria se apoyaba en el hombro de quien sería su pareja, mientras las cámaras captaron el momento en el que el artista rodeaba con su brazo la cintura de Cuevas. Esto viene después de que Luis Miguel terminó su noviazgo con Mercedes Villador.