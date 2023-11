Luis Miguel pagó millonaria pensión y Aracely Arámbula no retiró la demanda por estos motivos

Aracely Arámbula continúa su lucha legal por la manutención de sus hijos. La actriz mantiene dos procesos legales abiertos en contra de Luis Miguel, quien recientemente inició una gira de conciertos por México.

El futuro legal de Luis Miguel aún es incierto ya que dispone de dos oportunidades más para presentarse ante las autoridades. De no hacerlo, podría enfrentarse a sanciones que incluyen el arresto.

Luis Miguel debía presentarse ante la Fiscalía de la Ciudad de México, en respuesta a un proceso legal iniciado por Aracely Arámbula, relacionado con la manutención de sus hijos Miguel y Daniel.

De acuerdo con el programa “De primera mano”, Luis Miguel no se presentó en la fiscalía como se esperaba, sí estuvo en el edificio, accediendo por una entrada privada al piso cinco. Se detalló que el acceso al piso se restringió, lo cual es una práctica común cuando hay personalidades importantes.

A pesar de que los conductores Addis Tuñón y Gustavo Adolfo Infante cubrieron la noticia, no hubo confirmación visual de la presencia de Luis Miguel, aunque se menciona que sus abogados estuvieron presentes. Estos representantes habrían entregado un justificante un día antes para justificar la ausencia del artista.

El abogado de Aracely Arámbula explica el caso

El abogado Guillermo Pous, representante de Arámbula, aclaró que existen dos demandas en curso contra Luis Miguel. La primera busca la autorización para obtener los pasaportes de los hijos de la pareja, mientras que la segunda se relaciona con la pensión alimenticia.

Pous explicó que Arámbula no ha recibido el dinero de la pensión que Luis Miguel presuntamente depositó en los juzgados. Y explicó que la estrategia de los abogados del cantante fue depositar una cantidad en el juzgado, pero no necesariamente el monto acordado o correcto. Además, Arámbula no ha sido notificada oficialmente sobre estos depósitos, y se enteró a través de filtraciones en los medios.

Finalmente, se desmintió que Luis Miguel haya intentado contactar a Arámbula o que ella haya rechazado los fondos cerrando sus cuentas bancarias.

El abogado aseguró que Luis Miguel debe presentarse personalmente ante los jueces para responder a las demandas.