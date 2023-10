Lupita D’Alessio tuvo problemas de salud por divorcio de su hijo Ernesto

En juntio de este año, Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz anunciaron su divorcio después de 16 años de matrimonio y cuatro hijos en común. Según el comunicado que emitió la expareja, su relación finalizó en buenos términos, no obstante, poco después comenzó la polémica de una supuesta infidelidad de parte de Charito.

“Después de 16 años de un hermoso matrimonio, cuatro hijos que amamos y que son nuestra vida entera, luego de haberlo platicado y meditado a conciencia, de mutuo acuerdo hemos decidido poner fin a nuestro matrimonio. No ha sido una decisión fácil, tenemos 4 hijos a los cuales amamos profundamente y por los cuales seguiremos unidos y luchando para ayudarlos a cumplir sus sueños, pero creemos que es lo más sabio”, se lee en el comunicado que emitieron hace unos meses.

Ernesto D’Alessio y Charito Ruiz ponen fin a su relación. Instagram @charitodalessio

En entrevista con Ventaneando, Lupita D’Alessio confesó que cuando su hijo y su ex nuera tomaron la decisión de terminar, a ella le afectó tanto que presentó úlceras nerviosas.

“No fue fácil, por su separación, o sea eso fue difícil para mí, porque junto con la gira me salieron tres úlceras nerviosas y sí me complicó porque el dolor de un hijo es tu dolor. Ya pasó, ahorita está mejor que nunca, está guapo, está lindo, cantando espectacular. Ya la tomenta pasó, entonces vamos para adelante”, contó.

La cantante precisó que esto sucedió en medio de su última gira, por lo que tuvo que viajar de Morelia a México para ser atendida y recibir tratamiento.

Por otro lado, Lupita D’Alessio aprovechó para hablar de cómo se encuentra su hijo Ernesto tras su separación y subrayó que lo ve mucho mejor y más contento que nunca. Esto después de que la cantante acusara a la influencer de haber tratado mal a su hijo.

“Y hasta ahorita feliz, él está feliz, pues qué te digo, muy contento, me gusta cómo se ve ahora, se ve más liberado, eso es padre porque ves a una persona que se quitó cosas que no, pienso que no le hacían bien”.