Lupita Jones denunció que le hackearon el Whatsapp y engañaron a sus contactos para pedirles dinero

Lupita Jones, ex Miss Universo mexicana, fue víctima del hackeo de su cuenta de Whatsapp el pasado fin de semana.

La noticia se dio a conocer cuando Jones alertó a sus seguidores y contactos a través de su cuenta de Instagram sobre el acceso no autorizado a su perfil de WhatsApp.

Los delincuentes aprovecharon para enviar mensajes a sus contactos haciéndose pasar por ella y solicitarles dinero.

Así fue el hackeo de la cuenta de Lupita Jones

Jones utilizó su cuenta de Instagram para alertar a sus seguidores sobre lo sucedido y pedirles que no respondieran mensaje alguno que llegara a su nombre, ya que no se trataba de ella.

“Hola a todos, por favor tengan cuidado con esto. Me hackearon, no contesten ningún mensaje que se presente como si fuera yo”, escribió la ex reina de belleza.

Según los informes, los hackers al tomar control de la cuenta, comenzaron a solicitar dinero a través de mensajes a sus contactos, incluidas algunas ex reinas de belleza que Jones había mentorizado.

Este tipo de ataque no es raro y se ha convertido en una táctica común entre los ciberdelincuentes para extorsionar a personas de alto perfil.

¿Qué pasó con el Whatsapp de Lupita Jones?

Afortunadamente, Jones logró recuperar el control de su cuenta de Whatsapp un par de días después del hackeo.

"¡Recuperé mi Whats! Una disculpa por la molestia que pudo haber causado a mis contactos”, anunció a través de Instagram, con lo que dio tranquilidad a muchos de sus seguidores y amigos afectados.

Un llamado a la precaución

El incidente sirve como un recordatorio crítico sobre la importancia de la seguridad en línea. Para evitar ser víctimas de estos ataques, los expertos recomiendan activar la verificación de dos pasos en todas las cuentas sensibles y estar muy atentos a cualquier mensaje inusual que solicite datos personales o financieros.

Recomendaciones para evitar ser víctima de hackeo en Whatsapp:

Activa la verificación de dos pasos en Whatsapp: Esta medida de seguridad adicional te pedirá un código adicional al iniciar sesión en tu cuenta, lo que dificultará que los hackers puedan acceder a ella.

Ten cuidado con los enlaces desconocidos: No hagas clic en enlaces que recibas de personas que no conoces, ya que podrían dirigirte a sitios web fraudulentos.

No compartas información personal con desconocidos: Nunca compartas datos personales como tu número de teléfono, dirección o información bancaria con personas que no conoces o que te contactan a través de redes sociales o aplicaciones de mensajería instantánea.

Mantén actualizado el software de tu dispositivo: Asegúrate de tener instalado el sistema operativo y las aplicaciones más recientes en tu teléfono, ya que estas actualizaciones suelen incluir parches de seguridad que corrigen vulnerabilidades que podrían ser explotadas por los hackers.

Si te encuentras en una situación similar a la de Lupita Jones, lo más importante es que no entres en pánico y sigas los siguientes pasos:



Cambia la contraseña de tu cuenta de Whatsapp: Lo primero que debes hacer es cambiar la contraseña de tu cuenta de Whatsapp para evitar que los hackers puedan volver a acceder a ella.

Contacta a Whatsapp: Puedes ponerte en contacto con el servicio de atención al cliente de Whatsapp para informarles sobre lo sucedido y solicitar ayuda para recuperar tu cuenta.

Denuncia el hackeo a las autoridades: Si consideras que has sido víctima de un delito, puedes denunciar el hackeo a las autoridades pertinentes.



Es importante estar atentos a las nuevas formas de ciberdelincuencia y tomar las medidas necesarias para proteger nuestra información personal.

La comunidad en línea y los fans de Lupita Jones han mostrado un gran apoyo a la ex Miss Universo durante este desafío. El robo de identidad y los intentos de extorsión a través de plataformas digitales siguen siendo una amenaza considerable, y este incidente ha resaltado la necesidad de tomar precauciones adicionales para proteger la información personal en la era digital.

