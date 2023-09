Luz Blanchet, la novia de Lorenzo Lazo, te da estas ideas DIY para decorar tu hogar

Luz Blanchet, reconocida presentadora de televisión, se ha convertido en una fuente de inspiración para aquellos que buscan dar un toque personal y creativo a la decoración de sus hogares.

Con una pasión por las manualidades y el DIY (Do It Yourself), Luz Blanchet comparte valiosos consejos a través de sus redes sociales para transformar cualquier espacio de manera única.

Una de las facetas menos conocidas de Luz Blanchet es su amor por las manualidades y el diseño de interiores. Es diseñadora gráfica de profesión, egresada de la Universidad Iberoamericana.

Ha expuesto su trabajo en el Museo Franz Mayer y publicado en el libro Lo Mejor del Diseño Gráfico de Latinoamérica y el Caribe.

Su carrera como conductora

La carrera de Luz Blanchet en la televisión mexicana es igualmente exitosa. Comenzó como conductora en el programa “Clásicos” de TeleHit y, durante más de una década, participó en diversos programas, incluyendo “Domingo Azteca”, “Festival de Viña del Mar” y “Con Sello de Mujer”. Su carisma y versatilidad la llevaron a liderar proyectos como “Cada Mañana” y “Gente con Chispa”.

Sin embargo, su pasión por la decoración y el bricolaje la llevó a convertirse en la anfitriona del exitoso programa “Luz en Casa” de Fox Life en 2011. En este programa, Luz Blanchet comparte su talento y conocimiento para crear ambientes acogedores y atractivos en el hogar a través de proyectos DIY. Su habilidad para aprovechar materiales simples y económicos, así como su creatividad, han conquistado a la audiencia y la han convertido en un referente en el mundo de la decoración.

Su vida amorosa

Recientemente, Luz Blanchet ha estado en el centro de la atención mediática debido a su relación sentimental con Lorenzo Lazo, empresario y viudo de la querida actriz Edith González. La pareja confirmó su relación hace algunas semanas, y desde entonces, su vida privada ha generado interés en los medios de comunicación.

Tips para decorar tu casa

A continuación te compartimos cinco videos en los que Luz Blanchet comparte consejos muy útiles para mejorar tu hogar: