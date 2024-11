Majo Aguilar revela detalles desconocidos de su familia junto a fotos inéditas

Majo Aguilar es una de las integrantes de la famosa dinastía Aguilar. La joven cantante es también una de las estrellas más queridas dentro del ámbito de la música ranchera y es por esto que desde muy pequeña ha estado en el ojo público.

En esta ocasión, la intérprete de ‘No Voy A Llorar’ compartió en su cuenta de Tik Tok, un video donde hace un recorrido por diferentes fotografías y recuerdos que hay en la casa de sus papás.

“Les voy a compartir un espacio muy especial, que está lleno de amor, de historia, de muchísimo corazón”, dice la cantante al inicio del video.

En el clip, Majo reveló fotografías inéditas o poco conocidas sobre su familia, y es que grabó la pared de la casa de su padre Antonio Aguilar Jr, en donde se aprecian algunas fotografías de cuando su abuelo Antonio Aguilar llevaba a su pequeño hijo a cantar.

“Esos momentos que son tan únicos en la vida, la historia de mi padre, de mis abuelos”, continúa Majo mientras muestra fotografías de su padre y recortes de periódicos. “Qué bendición venir de un hombre tan espectacular como mi abuelito Antonio y de un hombre tan grande como él, mi papá".

Usuarios no tardaron en comparar la carrera del padre de Majo con la de su hermano, Pepe Aguilar. “Yo no entiendo porque Antonio Aguilar hijo no tuvo el éxito que tuvo Pepe si me parece mucho más talentoso”, “Tu papá es el que de verdad es un orgullo para llevar el apellido Aguilar, tu papá igual a tu abuelo, que nunca anduvo en chismes y problemas. Tu papá un orgullo aguilar! Mis respetos para ti y tu papá unos verdaderos Aguilar”, son algunos de los comentarios.

¿Quién es el padre de Majo Aguilar?

José Jesús Antonio Aguilar Jiménez, es el padre de Majo Aguilar y es uno de los hijos de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, se sabe que también se desenvuelve como cantante, aunque las personas que siguen su carrera aseguran que no saben la razón por la que no logró la fama internacional al igual que su hermano Pepe Aguilar, si también posee el talento.

Antonio Aguilar Jr forma parte del espectáculo “Jaripeo sin fronteras” en el que Pepe Aguilar es el productor.

¿Cómo es la relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar?

Majo Aguilar nunca ha dado una declaración sobre cómo es la relación con su prima Ángela.

Las cantantes han dado a conocer que su relación de primas siempre ha sido buena, pero al momento de que son cuestionadas sobre temas referentes a la vida privada, siempre se niegan en contestar.

Sin embargo, Majo siempre ha sido señalada como la competencia directa para Ángela Aguilar, razón por la que se cree que ella no participa en ‘Jaripeo sin fronteras’.

