Mario Bezares contó qué le dijo Paco Stanley en sueños: ¡entérate!

Mario Bezares volvió a ganar fama y notoriedad luego de coronarse en el reality show La Casa de los Famosos México 2. Recientemente, ‘Mayito’ asistió como invitado al programa ‘La Taquilla’, que conduce René Franco, donde habló sobre su participación en el programa, así como de su gran amigo Paco Stanley.

Mario Bezares habló de sus sueños con Paco Stanley

Durante la entrevista, el presentador y comediante mexicano confesó que ha soñado en varias ocasiones con el difunto conductor con quien trabajó en la época de los noventa en el famoso show de televisión “Una Tras Otra”.

Tras el asesinato de Stanley el 3 de junio de 1999, Bezares fue señalado por los medios como el principal sospechoso detrás de la muerte de su compañero, imagen que con el tiempo ha logrado limpiar, al mismo tiempo que se logró reconciliar con su hijo Paul Stanley.

Ahora, Mario Bezares confesó que durante sus sueños sostuvo varias pláticas con Paco Stanley, siendo una de éstas la que más recuerda cuando en una de las primeras ocasiones su amigo le dio un mensaje de apoyo con la intención de hacerle saber que todo iba a estar bien, en donde mencionó lo mucho que lo cuidaba en vida.

“Las primeras veces lo soñaba que estaba muy preocupado porque era una persona que me protegía mucho y me decía: no puede ser, esto se va a arreglar, no te preocupes”, explicó ‘Mayito’.

De igual forma, el presentador hizo mención de que ahora sus sueños con su fallecido amigo han tomado un giro totalmente diferente, pues las últimas veces lo ha visto como alguien haciendo sus cosas aparte, mientras él también se encuentra trabajando en sus propios proyectos.

“Las últimas veces que nos vimos y él está trabajando aparte, ya no pertenezco a su equipo porque yo ya estoy haciendo otras cosas, entonces lo veo como ¿qué onda?, tú ya no estás aquí, tú ya estás en otro lado”, comentó Bezares.

