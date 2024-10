Cuánto cuestan los boletos para ver a Shakira en México y a qué hora inicia la preventa

Shakira confirmó su regreso a nuestro país como parte de su gira mundial “Las mujeres ya no lloran”, la cual ha causado gran expectativa.

La cantante colombiana ofrecerá tres presentaciones en algunas de las ciudades más importantes del país. Shakira arrancará su gira en tierras mexicanas con un concierto el 12 de marzo de 2025 en el Estadio BBVA de Monterrey, seguido de una presentación en el Estadio Akron de Guadalajara el 16 de marzo, para cerrar con broche de oro el 19 de marzo en el Estadio GNP Seguros, anteriormente conocido como Foro Sol.

Esta gira marca el regreso de la artista tras su presentación en el Super Bowl 2020, y su último álbum de estudio. Todos los precios de los listados ya cuentan con el cargo por servicio de Ticketmaster.

Los boletos se empezaron a vender este martes para las fechas del 12, 16 y 19 de marzo. La preventa de este jueves 10 de octubre, será exclusivamente para las personas que tengan una tarjeta bancaria de Citibanamex, en caso de no contar con una, no podrás realizar la compra de tus entradas. Si no alcanzaste entradas en la preventa de fans de Shakira, aún hay esperanza, ya que habrá una segunda venta anticipada de boletos para ver a la “Loba”.

La venta anticipada comenzará a las 2:00 de la tarde y finalizará hasta las 23:59 horas del jueves.

Los horarios y días de la preventa son iguales para las tres fechas de Shakira en México, cabe señalar que antes de la venta anticipada hay una más, la cual será exclusiva para clientes Banamex con cuentas Priority, la cual comenzará este 9 de octubre a las 9:00 de la mañana.

En esta venta anticipada, solo se pueden desbloquear las entradas si cuentas con un código especial que se te envía por correo.

En caso de que los boletos para los conciertos de Shakira en México se agoten una vez más, tendrás una tercera oportunidad de comprar entradas, ya que todavía la venta general, en la que puede participar cualquier persona.

Esta se realizara el próximo viernes 11 de octubre a las 2:00 de la tarde y acabará hasta que las entradas para ver a Shakira se agoten.

Para los fans de Shakira, en cada uno de sus conciertos se está vendiendo un paquete especial llamado “Ultimate Meet and Greet VIP”, el cual también cambiará de costo dependiendo la ciudad.

Al adquirir esta entrada tendrás derecho a una pequeña convivencia con la famosa, una foto con ella, 1 boleto en primera fila, un ítem de merchandshing exclusivo, acceso a la mercandìa antes que todos, un check-in VIP en el estadio y estarás mucho antes que todos dentro del evento en un salón especial.

A continuación te contamos cuáles son los precios de los boletos...

ESTADIO BBVA - MONTERREY



Cancha A: $8 mil 050.75 pesos mexicanos

Cancha B: $6 mil 830.75 pesos mexicanos

Cancha General: $1 mil 217.50 pesos mexicanos

Poniente Baja: $5 mil 366.75 pesos mexicanos

Oriente Baja: $5 mil 366.75 pesos mexicanos

Norte Baja: $1 mil 462.75 pesos mexicanos

Poniente Alta Plus: $3 mil 660 pesos mexicanos

Oriente Alta Plus: $3 mil 660 pesos mexicanos

Poniente Alta: $1 mil 950.75 pesos mexicanos

Oriente Alta: $1 mil 950.75 pesos mexicanos

Norte Alta: $1 mil 217.50 pesos mexicanos

Norte General: $730.75 pesos mexicanos

ESTADIO AKRON - GUADALAJARA



Nivel A: $8 mil 050.75 pesos mexicanos

Nivel B: $7 mil 318.75 pesos mexicanos

General: $1 mil 217.75 pesos mexicanos

Grada VIP: $6 mil 342.75 pesos mexicanos

Baja Preferente: $5 mil 244.75 pesos mexicanos

Baja Cabecera: $1 mil 706.75 pesos mexicanos

Planta Alta: $4 mil 146.75 pesos mexicanos

Alta Preferente: $2 mil 316.75 pesos mexicanos

Alta Cabecera: $1 mil 217.75 pesos mexicanos

ESTADIO GNP SEGUROS - CIUDAD DE MÉXICO