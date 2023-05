Marlene Favela nos habla del reto de interpretar a “Columba” en El Amor Invencible

Marlene Favela nos contó los detalles de su participación en la telenovela El Amor Invencible, donde le dio vida a la villana “Columba”.

¿Cómo llegaste a esta telenovela?

Me llamó el señor Juan Osorio y me dijo que había un personaje increíble que le gustaría mucho que yo lo hiciera, me mandó los primeros 30 capítulos para que los leyera, y me dijo: ‘es una villanaza, es un personaje con muchos matices’. Me encanta Columba Villarreal y conocí su historia, de ser una mujer que había luchado mucho desde que nació, porque su papá no confiaba mucho en ella para los negocios y se fue haciendo una mujer dura por las circunstancias de la vida. Es una villana como me lo dijo bien Juan con muchos colores, que sufre, que ama, pero también es terriblemente despiadada, es un personaje seductor, enigmático, eso me gusta mucho de Columba, porque a pesar de su maldad también sufre, también siente, también ama y eso lo convierte en un personaje muy humano, siempre he creído que, si conectas como actriz con lo que estás contando, si te apasionas, el público lo va a recibir de la misma manera, por eso siempre me tiene que enamorar un personaje y con Columba me pasó eso.

¿Te gustó ser la villana de la historia?

Me encantó; cuando eres actriz y amas lo que haces no te cuestionas mucho si es buena o no, eso va mucho más allá, me gustó la esencia con la que podía trabajar, representaba un reto para mí. En el 95 por ciento de mi trabajo he sido la buena, la noble, y ahora este personaje representaba un riesgo, pero me gustaba mucho la idea de que en mi país vieran otra faceta de mi trabajo. Soy amante del melodrama, es un referente de nuestra cultura. Me emociona mucho darle vida a Columba.

¿Qué ha sido lo más retador de darle vida a este personaje?

Sin duda las escenas que he tenido con mis hijos, porque soy mamá y cuido hasta el aire que respiran mis hijos y tener escenas fuertes con mis hijos ha sido fuerte. Otra de las escenas que me costó mucho fue con las chicas, porque Columba es la cabeza en la trata de personas, también me costó mucho, a pesar de que es ficción, existe en nuestra realidad y cada vez es más cotidiano tristemente. Ha habido momentos del personaje muy fuertes.

Cortesía

¿Por qué la gente no se puede perder la telenovela Amor Invencible?

Es un melodrama tradicional, una gran historia de amor donde tiene que haber bien y mal, pero tiene cosas increíles, locaciones maravillosas, un gran director, una gran producción, un gran elenco, es un proyecto con magia, y bendito Dios que es un éxito, desde que arrancamos hemos sido una familia.

¿Cómo ha sido la relación con el elenco?

Ha sido una producción muy linda, he encontrado un ambiente agradable de compañerismo, todos emocionados con la historia, ha sido un gran equipo que ha conformado Juan, con algunos ya había trabajado.

¿Hay algún proyecto que haya marcado tu carrera hasta ahora?

Ha habido varios personajes, un personaje que sin duda cambió muchas cosas fue mi primer protagónico Gata Salvaje, ese personaje es una telenovela que la han pasado muchas veces en muchos países, cambió el rumbo de mi carrera, llegó muy pronto cuando yo empezaba, para mí fue muy importante, pero ha habido muchos también.

Cortesía

¿Existe algún personaje que te gustaría interpretar?

Sí, siempre escuchamos propuestas cuando se termina un proyecto, ahorita por ejemplo empecé una serie y me voy a hacer una película que ya tenía programada. Vamos a ver que personaje me hace crecer, sería muy interesante el interpretar mujeres que no tengan nada que ver conmigo, estamos analizando cuál es la ideal. Columba es un personaje que se queda en los corazones de cada persona. Quiero algo que me motive y me despierte con mucha pasión de ir a trabajar.