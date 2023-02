Mauricio Ochmann debuta como cantante y recibe críticas

La carrera de Mauricio Ochmann tomó un giro radical al lanzarse como cantante, sin embargo, esta nueva faceta desató críticas y dividió opiniones, pues mientras algunos aplaudían el cambio, otros señalaron que tenía más talento en la actuación.

No obstante, el actor respondió a los comentarios de los internautas y resaltó que como artista está acostumbrado a recibir todo tipo de opiniones. “Toda mi vida he recibido buenas, malas, regulares, entonces ya estoy curtido y la verdad es que yo me quedo con lo bonito y con lo que le toca a la gente”, expresó.

Asimismo, compartió lo satisfecho que se siente de cumplir una más de sus metas profesionales, y agradeció el cariño de sus fans que lo apoyan.

“Uno se tiene que aventurar, que aventar y hacer lo que te gusta y lo que vas sintiendo, entonces pues ahí está para que lo disfruten”. “Muy contento, ahí compartiendo este EP, ‘Origen’, que lo hice con muchísimo gusto, con muchísimo cariño, desde el fondo de mi corazón. Es una parte de inspiración y para compartirlo con la gente”.

Más allá de las reacciones a favor o en contra, el intérprete actor compartió que cuenta con el apoyo de sus hijas, Lorenza y Kailani, quienes fueron su inspiración para crear su nueva canción ‘Origen’. “Me salió esa parte de cantarle al amor en diferentes facetas. Está ‘Pequeña mía”, que es amor de padre, está “Amor”, que es un amor que se está buscando y se anhela”.

Y reveló que sus hijas “están contentas con el nuevo proyecto de su papá". “Mi hija Kailani me pide que se las ponga todos los días, Lorenza está fascinada, me dijo: ‘ay papá, yo también me quiero aventurar’. Está padre, son cosas que uno hace con mucho amor y que ahí están”.