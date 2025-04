Michelle Salas sorprende con su cambio de look, así luce ahora

La primavera es la temporada perfecta para hacer cambios y eso fue lo que hizo Michelle Salas, quien sorprendió a sus seguidores con un radical cambio de look, no solo con nuevo color de cabello sino también con un espectacular corte.

La hija mayor del cantante Luis Miguel se despidió de su habitual cabello rubio y le dio la bienvenida a un tono castaño que resalta su belleza natural y su tono de piel.

Michelle Salas acudió a un salón de Miami y de la mano del estilista de las estrellas Gio Mirand, se hizo un corte un capas que le aportaba mucho más volumen a su melena.

“Por fin terminamos el cambio de look. Llevo queriéndome hacer este color y la verdad no me había atrevido, pero siempre hay una primera vez y estoy demasiado contenta”, dijo Michelle en un video mostrando el resultado.

Así fue como la influencer se dejó ver con su nuevo look, el cual le queda a la perfección, apostando por un tono más oscuro y por un estilo un tanto más sobrio.