Muere Lino Nava, guitarrista y fundador de La Lupita, a los 55 años

Se dio a conocer mediante redes sociales el fallecimiento de Lino Nava, guitarrista y fundador de La Lupita, a la edad de 55 años, este martes 7 de mayo.

De acuerdo con los reportes, el músico perdió la batalla contra el cáncer luego de una importante recaída hace unos días. Uno de los primeros en dar a conocer la lamentable noticia fue el bajista Alonso Arreola.

“Carnalazo Lino. Nos vemos en la otra vida. Gracias por la conversación y el eco. Besabrazo como el de siempre. Rock on!”, publicó.

Las condolencias ya se han comenzado a conocer. Entre ellas la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del músico, compositor y productor mexicano Lino Nava a los 55 años.



Desde sus primeros años profesionales con su primera banda Raxas en 1988, hasta la formación de La Lupita tres años más tarde, Nava… pic.twitter.com/07ZxkloJSp — Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (@CulturaCiudadMx) May 8, 2024

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento del músico, compositor y productor mexicano Lino Nava a los 55 años. “Desde sus primeros años profesionales con su primera banda Raxas en 1988, hasta la formación de La Lupita tres años más tarde, Nava demostró sus dotes en la guitarra con riffs memorables en discos como “Pa’ servir a usted” (1992), “Qué bonito es casi todo” (1994), “Tres- D” (1996), “Caramelo Macizo” (1998) y “Lupitología” (2004). Extendemos nuestras condolencias a sus compañeros de profesión, amigos y familiares. Descanse en paz.”, se lee en el mensaje publicado en la cuenta oficial de X de la dependencia.

Fernando Aceves, uno de los fotógrafos más reconocidos en la escena musical a nivel mundial, lamentó el hecho y aseguró que fue un gusto haber documentado al también compositor y productor.

“Con muchísimo pesar me entero del fallecimiento de Lino Nava, hermano de vida y que cada quien en lo suyo nos fuimos acompañando en este camino llamado Rock and Roll, descansa en paz y me hubiera gustado despedirme de ti carnalito, un gusto haberte documentado”.

Precursor del rock en México

Lino Nava tuvo sus inicios musicales en 1988 con el grupo Raxas. En 1991, fundó La Lupita, agrupación que se posicionó en el rock mexicano.

Era considerado uno de los mejores guitarristas en la escena nacional. Colaboró con bandas colegas como Café Tacvba, Caifanes y Fobia, entre otros.