Nicolás, el hijo de Érika Buenfil, revela qué está dispuesto a hacer si entra a La Casa de los Famosos

El hijo de Érika Buenfil, Nicolás, reveló que está listo para iniciar su carrera y le gustaría hacerlo entrando a La Casa de los Famosos. El joven de 18 años, quien acumula 1.4 millones de seguidores en TikTok, explicó por qué desea formar parte del reality, sus razones para ser Team Infierno y lo que podría hacer si llega a participar.

“Esto puede ser controversial, pero: quiero entrar a La Casa de los Famosos. Lo primero que se van a preguntar algunos o muchos de los que van a ver este video, es ¿quién es este güey?, ¿quién se cree para querer entrar a La Casa de los Famosos? Pues yo soy Nicolás Buenfil, hijo de Erika Buenfil, una gran actriz. ¿Y eso ya te da el derecho de entrar? Por supuestamente que no. Obviamente, no me da el derecho de entrar, pero quiero… ¡Sí quiero!”, explica el también hijo de Ernesto Zedillo Velasco en un video.

Sobre por qué no participa su mamá en el reality, Nicolás se sincera: “Porque no quiere. No, literal: mi mamá no quiere entrar a La Casa de los Famosos, porque ella ya tiene una carrera hecha, lo cual a mí… yo no tengo ninguna carrera hecha y pues por supuesto quiero iniciar. Quiero compartirles toda mi experiencia”, dice el joven en el clip que acumula más de 116 mil visualizaciones.

Nicolás Buenfil cree que puede ganar La Casa De Los Famosos

El hijo de la actriz de Perdona nuestros pecados, dejo claro que, si llega a entrar a La Casa de los Famosos, planea divertirse al máximo. “Quiero, obviamente, echar un chorro de desmadre, ¡Puro Team infierno sería!”, dice emocionado.

“¿La neta? ¡Me encantaría! Me encantaría… nombre: ponerme pedo, ¡no saben de lo que soy capaz! Obviamente, causaría mucha polémica dentro de la casa. No, no: sería un completo desmadre y si me quieren conocer a fondo, de lo que soy capaz, ayúdenme a entrar”, pidió Nicolás Buenfil a sus seguidores.

El joven, también aceptó que competir en el reality podría ser complejo a nivel emocional, ya que estaría más expuesto que nunca a la opinión de otras personas. “¿Me siento listo para entrar a La Casa de los Famosos? Por supuesto que no. Me siento en una posición muy vulnerable por la gente que vaya a entrar, me van a atacar mucho adentro, afuera, pero ¿es un riesgo que correría? Claro que sí, por ustedes lo que sea”, dijo Nicolás y concluyó: “Y, chavalines: ¡Por supuesto que podemos ganar!”.