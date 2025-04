Nicolás Haza habla sobre las amenazas que denunció su mamá Ludwika Paleta

Hace unos meses, la actriz Ludwika Paleta utilizó sus redes sociales para denunciar públicamente que en los últimos años su familia se ha convertido en blanco de amenazas.

Ludwika denunció que una persona, que mantiene el anonimato en redes sociales, lanzó graves amenazas en contra de su hijo Nicolás.

“Esta persona lleva años mandando a mí y a mi familia este tipo de mensajes. Lo he reportado varias veces pero abre otras cuentas y siempre amenazando a alguien de nosotros. Me queda claro que quiere atención pero si me ayudan a reportarlo una vez más, se los agradecería”, dijo Ludwika con una imagen en la que se observa a un usuario hablando sobre una amenaza de muert3 en contra de su hijo.

Ahora, después de algunos meses desde que la actriz denunció la situación de manera pública, el hijo mayor de Ludwika Paleta habló al respecto.

En un encuentro con la prensa, Nicolás Haza expresó, “llegan muchos mensajes todos los días y a todas horas, desde mensajes increíbles hasta gente bien rara allá afuera”, sin embargo, el joven actor dijo que este tipo de situaciones son comunes cuando se trata de figuras públicas.

“Es normal que pasen ese tipo de cosas, y más si eres alguien público. No hay que tomarlas ni muy en serio, pero si es un patrón, no muy a la ligera”, mencionó.