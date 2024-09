Nicole Kidman reapareció tras la repentina muerte de su mamá con este conmovedor mensaje

Tras una semana marcada por la pérdida y el luto, la reconocida actriz Nicole Kidman volvió a hacerse presente en la esfera pública con un mensaje conmovedor.

A través de sus redes sociales, la ganadora de la Copa Volpi a mejor actriz en el reciente Festival de Cine de Venecia compartió unas palabras llenas de gratitud y emoción, en recuerdo de su madre, Janelle Ann, quien falleció inesperadamente el 8 de septiembre.

¿Qué dijo Nicole Kidman para recordar a su madre?

Nicole Kidman, acompañada por su hermana Antonia, expresó su agradecimiento a amigos, familiares y seguidores por las muestras de cariño y respeto recibidas durante este difícil periodo.

“Mi hermana y yo, junto con el resto de nuestra familia, queremos agradecerles las muestras de amor y bondad que hemos sentido esta semana. Cada mensaje que hemos recibido de quienes amaban y admiraban a nuestra madre ha significado más para nosotros de lo que jamás podremos expresar”, escribió Kidman.

El mensaje de la actriz, profundamente personal y sincero, fue acompañado por fotografías de su madre en su juventud, que también incluían a su padre, Antony, fallecido en 2014.

Celebridades y amigos cercanos a la actriz no tardaron en expresar su apoyo, entre ellos Lenny Kravitz, Michelle Pfeiffer, Robyn Lively y Naomi Watts, quienes dejaron mensajes de condolencias y amor en respuesta a la publicación.

¿Cómo se enteró Nicole Kidman de la muerte de su madre?

Durante un evento tan importante como el Festival de Cine de Venecia, donde Kidman fue galardonada, recibió la noticia del fallecimiento de su madre.

En un acto de profundo respeto y amor, dedicó su premio a su madre, al describirla como su guía y moldeadora. “Estoy en shock y debo ir con mi familia, pero este premio es para ella. Ella me dio forma, me guió y me hizo. Estoy más allá de agradecida de poder mencionar su nombre a todos ustedes a través de Halina”, compartió Kidman a través de la directora Halina Reijn, quien recibió el premio en su nombre.

La actriz Nicole Kidman estaba en Venecia, Italia, para recibir su premio Mejor Actriz del Festival de Cine de Venecia, pero recibió la noticia de la muerte de su madre Janelle Ann Kidman.

"Estoy en shock y tengo que ir con mi familia, pero este Premio es para ella". pic.twitter.com/OtKqhOuWOv — efemeridesuniversales🌎 (@efemeridestoday) September 7, 2024

La partida de Janelle Ann deja un vacío en la vida de Kidman, a la vez que pone de relieve la influencia significativa que tuvo en la carrera y vida de su hija.

En momentos pasados, Kidman ha hablado sobre cómo su madre la inspiró a perseguir sus sueños y la importancia de tener oportunidades que su madre nunca tuvo.

Nicole Kidman continúa recibiendo apoyo de su comunidad global de fans y colegas, en una muestra de que, en momentos de pérdida, el cariño y el respeto pueden ser un gran consuelo. La actriz, ahora más que nunca, refleja la fortaleza y el amor que su madre le enseñó, aspectos que seguirán siendo parte de su legado personal y profesional.