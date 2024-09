¡Un legado de amor! Revelan la profunda conexión entre Nicole Kidman y su madre tras su muerte

La aclamada actriz Nicole Kidman recientemente enfrentó una de las pruebas más dolorosas de su vida: la pérdida de su madre, Janelle Ann Kidman. Este trágico evento coincidió con el Festival de Cine de Venecia, donde Nicole fue galardonada con el premio a la Mejor Actriz por su papel en la película “Babygirl”.

A pesar de su ausencia física en la ceremonia, pues la actriz se ausentó para viajar con su familia al recibir la noticia, el impacto emocional y la profunda conexión entre madre e hija resonaron a través de sus palabras y recuerdos compartidos.

¿Cuál es la influencia de la madre de Nicole Kidman?

Janelle Kidman, quien falleció a la edad de 84 años, fue una figura trascendental en la vida de Nicole. Exinstructora de enfermería y apasionada de la moda, Janelle dejó una marca imborrable en su hija, al guiar no solo sus elecciones personales sino también en ser artífice de su estilo icónico.

La moda era una pasión que unía a madre e hija. Nicole Kidman compartió en varias ocasiones que su madre tenía un gran sentido del estilo y que siempre recurría a ella para pedirle consejo sobre qué ponerse. A pesar de tener acceso a los mejores estilistas del mundo, la actriz prefería la opinión de su madre.

“Mi madre sigue... está muy involucrada en lo que me pongo. Me encanta la moda. Siempre me ha gustado. De pequeña crecí con una abuela a la que le encantaba la moda y sabía coser, y a mi madre lo mismo”, compartió Nicole Kidman en una entrevista.

¿Cómo era la relación de Nicole Kidman con su madre?

La relación entre Nicole y su madre fue muy cercana. Nicole compartió cómo, incluso estando en Estados Unidos, anhelaba los momentos simples como tomar una taza de té con su madre en Australia y recibir sus consejos sobre la vida.

Esta conexión emocional se destacó especialmente después del fallecimiento de Antony Kidman, padre de Nicole, en 2014, un evento que la dejó visiblemente devastada y que reforzó su dependencia del apoyo materno.

¿Qué dijo Nicole Kidman sobre su madre al recibir su premio?

De manera inesperada, Nicole recibió la noticia de la muerte de su madre justo antes de la ceremonia de premiación en Venecia, por lo cual se ausentó de la misma.

A través de un comunicado leído por Halina Reijn, directora de “Babygirl”, Nicole dedicó su premio a su madre: “Este premio es para ella, ella me formó, me guió y me hizo. Estoy más que agradecida de poder pronunciar su nombre ante todos ustedes a través de Halina. La colisión de la vida y el arte es desgarradora, y mi corazón está roto.”

La partida de Janelle Kidman es indudablemente un capítulo triste para Nicole, pero también es un momento para reflexionar sobre el legado de amor, enseñanza y elegancia que Janelle dejó atrás.

¿Cuántos hijos tiene Nicole Kidman y cómo se llama su esposo?

Nicole Kidman tiene cuatro hijos. Dos de ellos, Isabella Jane y Connor Antony, son adoptados; ella los adoptó con su entonces esposo Tom Cruise.

Los otros dos, Sunday Rose y Faith Margaret, son sus hijas biológicas con su actual esposo, Keith Urban, quien es un cantante de música country muy conocido.

Breve filmografía de Nicole Kidman

Nicole Kidman posee una carrera destacada y prolífica con muchas actuaciones notables. Aquí algunas de las películas más importantes de su filmografía:

1. Moulin Rouge! (2001)

2. The Hours (2002)

3. The Others (2001)

4. Cold Mountain (2003)

5. Dogville (2003)

6. Rabbit Hole (2010)

7. Eyes Wide Shut (1999)

8. Australia (2008)

9. Destroyer (2018)

10. The Railway Man (2013)

Cabe mencionar su trabajo en televisión con dos grandes series que le valieron importantes reconocimientos y críticas: Big Little Lies (2017-2019) y The Undoing (2020).