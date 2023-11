Paulina Rubio respaldó a Shakira sobre su pelea contra Gerard Piqué: “No me la toquen”

Paulina Rubio, la “Chica Dorada”, recientemente abordó temas de su vida privada y aprovechó para brindar su apoyo a la cantante colombiana Shakira.

Durante una conversación en el podcast de Vicky Martín Berrocal, Paulina Rubio no se pronunció directamente sobre el nuevo proceso legal que enfrenta con su expareja Gerardo Bazúa, sino que se centró en la relación entre su arte y su vida sentimental, mencionando que sus canciones reflejan experiencias personales.

Paulina Rubio se declara team Shakira

La conversación tomó un giro hacia la solidaridad femenina en la industria musical cuando Paulina Rubio se declaró a favor de Shakira, quien también ha lanzado temas inspirados en su vida amorosa.

“La chica dorada” enfatizó su admiración por Shakira y subrayó la importancia de la música como un medio para manejar y transformar las emociones intensas, en lugar de quedarse atrapada en ellas.

“Amo a Shak, déjenla, lo tenía que hacer también, pero no importa (que yo no haya tenido tanto crédito), la rueda no está inventada, la rueda ya se inventó… a mí me encanta Shak, yo soy por Shak y no me toquen a mi Shak, es que tenía o volverse loca, o sacar la canción y que se vuelvan locos”, dijo.

El impacto emocional de la música según Paulina Rubio

Rubio reconoció la influencia de otros artistas como Perales y Joan Manuel Serrat, quienes también han plasmado sus sentimientos a través de su música. Mencionó que el amor ha sido una fuente de inspiración en su carrera y defendió el proceso de canalizar emociones dolorosas en arte, destacando que no se cegará al amor y seguirá siendo auténtica en su expresión.

La artista compartió que, más allá de su vida artística, ha enfrentado desafíos significativos, como el duelo por la muerte de su madre, Susana Dosamantes. A pesar de estas dificultades, Paulina Rubio afirmó que se mantiene resiliente y se esfuerza por ser un modelo de fortaleza para sus hijos, demostrándoles que, incluso en tiempos difíciles, es esencial continuar adelante y conectar con los sentimientos propios y de los seres queridos.

Paulina Rubio enfatizó su capacidad para resistir los desafíos de la vida y su deseo de mantener una comunicación honesta sobre sus sentimientos.