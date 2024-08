Por qué Jimmy Kimmel no será el presentador de los Oscar 2025: su palabra

Jimmy Kimmel anunció que no será el presentador de los Premios Oscar en su edición en 2025.

Durante su participación en el podcast “Politickin”, el comediante habló sobre las dificultades de equilibrar la conducción de los premios de la Academia con la producción de su programa “Jimmy Kimmel Live”.

“Es duro y es mucho trabajo y el programa lo sufre un poco para ser honesto”, explicó.

“Cuando estoy enfocado en los Oscar, estoy menos enfocado en el programa”, agregó Kimmel. “Y simplemente decidí que no quería lidiar con eso este año. Fue demasiado el año pasado”.

Kimmel, que fue anfitrión de los premios en 2017, 2018, 2023 y 2024, explicó que la preparación para los Oscar demanda una dedicación total.

“Terminas posponiendo todo hasta después de los Oscar, y luego tienes que hacer todo lo que prometiste hacer después de los Oscar, después de los Oscar”, comentó. “No se me dan bien los equilibrios. La verdad es que no. No es uno de mis puntos fuertes”.

Además, Kimmel mencionó que su equipo de guionistas del programa nocturno también se involucra en la preparación de los Oscar, lo que puede distraer de su trabajo principal. “Es divertido hacerlo, y sienta bien cuando sale bien, pero para mí, era demasiado hacerlo tres años seguidos”, dijo el presentador.

¿Quién será el presentador para los Premios Oscar 2025?

La ceremonia número 97 de los Premios Oscar está programada para el 2 de marzo de 2025. Aún no se ha anunciado quién asumirá el rol de presentador, y se ha confirmado que el comediante John Mulaney también ha rechazado la oferta.

“Dicen que es un trabajo ingrato”, comentó Kimmel sobre ser el presentador de la noche más importante de Hollywood. “Yo no lo describiría necesariamente así, porque cuando va bien no lo es, pero es una situación difícil”.

Los nominados a los premios Oscar se anunciarán el 17 de enero de 2025.

