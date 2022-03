Premios Oscar 2022: Ellos son los mexicanos que están nominados

Este domingo se llevará a cabo la 94 edición de los Premios Oscar 2022 en Los Ángeles, donde premian a lo mejor del cine. Te contamos quiénes son los mexicanos que son parte de las nominaciones.

El talento mexicano salió a la luz en la lista de nominaciones de los premios Oscar 2022,- que reconocen a lo mejor del séptimo arte; Guillermo del Toro y Carlos López Estrada- hijo de la famosa productora de televisión-, suman cinco nominaciones en esta edición.

El reconocido cineasta, Guillermo Del Toro competirá por la estatuilla con su más reciente cinta “Nightmare Alley”, la cual está nominada a Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor diseño de producción y Mejor vestuario”.

Por otro lado, el joven Carlos López Estrada aparece por su cinta “Raya y el último dragón”, con la que logró entrar en la categoría de Mejor Película Animada. Este filme fue codirigido por Estrada y Don Hall. Una película que cuenta la historia de Raya, una princesa guerrera que busca salvar su pueblo llamado Kumandra, mientras el espectador se adentra en una historia de drama y comedia.

Además, Eugenio Derbez es uno de los mexicanos que se ha abierto paso en Hollywood, recientemente fue reconocido en los SAG Awards, donde junto a sus compañeros de la película CODA: Señales del Corazón, recibieron la estatuilla a Mejor Elenco.

En esta ocasión, dicha cinta en la que participa, está nominada a Mejor Película.

En tanto, el fotógrafo queretano Fausto Estrada no competirá en ninguna categoría, pero la cinta “The Mitchells vs The Machines”, en la que participó, está nominada a Mejor Película de Animación.

