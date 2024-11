Quién era Bob Bryar, el exbaterista de My Chemichal Romance que falleció a los 44 años

Bob Bryar murió el 29 de noviembre a los 44 años, noticia que conmocionó al mundo del espectáculo. El músico estadounidense fue el baterista que más tiempo duró con la famosa banda de rock My Chemical Romance.

¿Cómo murió Bob Bryar, exbaterista de My Chemical Romance?

De acuerdo con la información que publicó el medio TMZ, el exintegrante de la banda, Bob Bryar, fue encontrado muerto dentro de su propia casa en Tenesse.

Al respecto, el portal indicó que fuentes policiales explicaron que los restos sin vida del exbaterista de 44 años fueron localizados el martes 26 de noviembre.

De la misma forma, las autoridades señalaron que los datos recopilados permiten establecer que la última vez que Bob Bryar fue visto con vida, fue el pasado 4 de noviembre.

En torno al hallazgo del músico, se indica que el Servicio de Control de Animales llegó a su domicilio después de que su cuerpo fue localizado sin vida y en avanzando estado de descomposición. También fueron encontrados un par de perros que quedaron a disposición del organismo.

Además, en los informes preliminares las fuentes policiales establecieron que no hay indicios que apunten a un crimen, pues tanto las armas como los bienes del músico fueron hallados intactos.

Las autoridades investigan el deceso del músico y están a la espera de los resultados de los exámenes que lleven a cabo los médicos forenses.

¿Quién era Bob Bryar?

Robert Nathaniel Cory “Bob” Bryar fue un músico estadounidense, principalmente conocido por haber sido el baterista de la banda de rock My Chemical Romance entre los años 2004 y 2010.

Bryar se unió a la banda en 2004, en reemplazo del baterista original, Matt Pelissier. Su llegada coincidió con el ascenso meteórico de My Chemical Romance, que llegó a ser uno de los grupos más influyentes del rock alternativo de la década.

El músico tuvo un rol crucial en el álbum The Black Parade (2006), considerado por críticos como uno de los discos más importantes de la época.

Sin embargo, su paso por My Chemical Romance llegó a su fin después de unos años. Bryar dejó la banda en 2010, antes del lanzamiento del álbum Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys.

En entrevistas posteriores, el baterista habló con cariño sobre su tiempo en la banda, especialmente la gira mundial de The Black Parade

Tras dejar My Chemical Romance, Bryar continuó tocando con otros proyectos musicales antes de anunciar su retiro oficial de la industria en 2014. A partir de entonces, se dedicó al sector inmobiliario y se involucró activamente en la defensa de los derechos de los animales.

