Quién es Connie Peña, la doble de Jennifer López que busca su propio camino en la música

Jennifer López es una de las estrellas más admiradas en el mundo, tanto que hasta cuenta con su propia doble. Se trata de Connie Peña, una influencer y modelo de raíces mexicanas y peruanas que busca seguir los pasos de la cantante y compositora estadounidense.

¿Quién es la doble de JLo?

Connie Peña nació en Santa Ana, California y no solo ha sido la fan más grande de Jenny from de Block a lo largo de los últimos años, sino que ha dedicado gran parte de su vida para consolidarse como la doble más famosa del mundo del espectáculo.

Peña se sometió a dos cirugías, una de reducción de busto y otra de liposucción, esto con el fin de que su apariencia fuera más parecida a la de la curvilínea Diva del Bronx.

En una de sus publicaciones en Instagram, la doble de JLo expresó: “Me ha pasado que cuando asisto a premiaciones, me gritan: ¡JLo!, JLo!, y los paparazzis me toman fotos y siempre les digo: ‘No soy, mi amor, soy su doble’. A veces no me dejan ni hablar, nada más me tomo la foto porque es mucha gente”.

En 2019, Connie finalmente pudo conocer en persona a Jennifer López, en medio de uno de los conciertos de la también actriz, en Saint Paul, Minnesota.

Ahora, Connie busca su propio camino en la música, al lanzar el EP ‘Navidad con sabor caribeño’, que incluye canciones navideñas con innovadoras fusiones.

La producción incluye la bachata “Santa vuelve a casa”, el dueto “Debajo del árbol” con Gerardo Reyes y “Navidad acaba de llegar”, a ritmo de mambo y merengue.

Este año también comenzó a desarrollar su propia línea de moda ‘Connie Peña’ junto a Jacob Mayor, creador de For The Stars Fashion House.

