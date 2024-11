Aseguran que Jennifer Lopez tiene un romance con un empleado

A principios de este mes, se reportó que Jennifer Lopez tenía un nuevo guardaespaldas que llamó la atención del mundo por su atractivo, sin embargo, algunos aseguran que la cantante y actriz mantiene un romance con él.

La ‘Diva del Bronx’ fue vista con este joven alto y rubio en Nueva York y Londres. “Es una nueva incorporación a su equipo de seguridad, pero no es el único. Siempre que sale, tiene varios guardias de seguridad a su alrededor, pero es difícil verlos”, dijo una fuente a DailyMail.

En el programa ‘En casa con Telemundo’ señalaron que “él está muy pendiente de ella, la ayuda en todo, y se ve, dicen que hay química entre ellos”.

Las fotos de Jennifer Lopez tomando de la mano a su guardaespaldas (para bajar del auto) han causado revuelo internacional.

El medio RadarOnline citó a una fuente cercana quien aseguró que la cantante está coqueteando con su joven guardaespaldas para darle celos a Ben Affleck.

“Jen no está saliendo con nadie activamente en este momento, pero eso no significa que no pueda divertirse”, señaló la fuente.

“Ella está coqueteando donde es seguro coquetear y, por supuesto, se siente atraída por el chico, pero sobre todo sabe que eso volverá loco a Ben (Affleck)”, añadió.

Jennifer Lopez solicitó el divorcio de Ben Affleck en agosto de este año, mientras tanto, ella y sus mellizos, Emme y Max, siguen viviendo en la millonaria mansión que compartía con el actor.

“Ella no quería este divorcio, pero Ben siempre ha sido del tipo que huye de sus problemas. En su mente, un poco de coqueteo redimirá su imagen; después de todo, Jen siempre es la que deja, no la que es abandonada”, dijo el informante a RadarOnline.

Ben Affleck no se cierra al amor

Una fuente le dijo a Daily Mail que el actor y productor estaría listo para darle una nueva oportunidad al amor, sin embargo, sólo comenzará a salir con otras mujeres hasta que su divorcio esté finalizado.

Además, tiene una importante condición para sus próximas conquistas, y es que no pongan en riesgo su sobriedad y entiendan esta situación, pues ha luchado con sus problemas de alcoholismo por un largo tiempo.

“Él sólo quiere salir con alguien que esté sobrio o en recuperación. Estos últimos dos años han sido duros para Ben y, a medida que comienza a sanar, una cosa está muy clara: su recuperación está por encima de todo. No va a poner en peligro su sobriedad”, indicó el informante.