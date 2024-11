Jennifer Lopez se quiebra al hablar de lo que vivió durante su divorcio con Ben Affleck

Jennifer Lopez ha vivido momentos complicados tras su divorcio con Ben Affleck, con quien vivió una intensa historia de amor que tras varios años llegó a su fin por diferencias entre ambos.

La cantante habló durante un show de televisión británico sobre las dificultades que atravesó este verano mientras estaba enfrentando su divorcio con el actor Ben Affleck.

La famosa se quebró hasta las lágrimas al recordar la crisis matrimonial que vivió con su ahora exesposo. JLo se vio forzada a cancelar su gira de conciertos a finales de mayo a menos de un mes de arrancarla.

Jennifer Lopez habló sobre lo difícil que fue cancelar su gira, y argumentó que necesitaba, “estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”.

Durante la entrevista, la cantante narró un momento que la puso a punto de llorar. “Decidí tomarme el verano libre y estar en casa con los chicos, creo que es lo mejor que puede hacer, esa no soy yo, hacer algo así, por eso, siempre que se da la oportunidad aprovecho para pedir disculpas a mis fans por cancelar mi gira. De hecho, y esto es muy emotivo para mí, saliendo del hotel un fan me dijo: ‘oh, tenía tickets para ir a verte’. Y le dije que lo sentía. A lo que él me contestó': no digas lo siento, te amamos”.

La emoción aumentó cuando vio que la persona que le dijo esto, estaba entre la audiencia que presenciaba la grabación del programa. Jennifer Lopez se levantó para darle un fuerte abrazo y nuevamente pedirle disculpas.

“Estoy tratando de contenerme”, confesó al mismo tiempo en que Kate Winslet, quien también estaba en el set como parte de las invitadas.