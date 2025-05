Federica Quijano de Kabah fue hospitalizada de emergencia; esto fue lo que le pasó

Federica Quijano, ingresó a un hospital de la Ciudad de México con la esperanza de someterse a una operación en la columna que necesita, pero no pudo hacerlo debido al incumplimiento con un trámite de su seguro médico.

“Estoy internada, estoy en el hospital, sin embargo, necesito una segunda valoración por parte de uno de los doctores de la aseguradora. Les pido, por favor, que me ayuden, que me manden a su doctor”, contó.

La integrante de Kabah no dio detalles de su padecimiento, sin embargo, aseguró que sufre dolores tan intensos que en ocasiones le imposibilitan caminar.

“No puedo ir, no puedo caminar. Me piden que programe mi cirugía, no puedo programar mi dolor, no puedo programar mi cuerpo a ver que día se siente mejor o qué día se siente pro. Lo que necesito es su ayuda”, compartió.

La cantante hizo un llamado para que la aseguradora que contrató desde hace aproximadamente 30 años mande a un médico al hospital en donde se encuentra internada para que la valoren y pueda proceder a la cirugía.

“Es una operación de columna a la cual tengo mucho miedo, no es algo que quiera hacer, no es algo tengo tiempo, tengo que estar trabajando, por lo mismo, les pido que me ayuden”, dijo.

Al borde de las lágrimas, la cantante detalló la difícil situación que está viviendo y revelando los fuertes dolores que sufría, los cuales le imposibilitan caminar.