Esta es la condición de Ben Affleck para salir con otra mujer tras su ruptura con Jennifer Lopez

Se dio a conocer que Ben Affleck no quiere iniciar una relación seria hasta que su matrimonio con Jennifer Lopez esté disuelto, además hay un requisito no negociable para sus citas.

A dos meses de que se reveló que Jennifer Lopez había solicitado el divorcio a Ben Affleck, la expareja parece estar decidida a seguir adelante con sus vidas, y mientras Jennifer afirmó en una entrevista que no está interesada en tener una nueva pareja, el actor ya está listo para conocer a otras mujeres, pero tiene una condición antes de hacerlo.

En el pasado, Ben enfrentó problemas de alcoholismo, por ello es que no está dispuesto a caer en el vicio nuevamente, y su condición tiene que ver con conocer a mujeres que entiendan bien esta situación, según reveló Daily Mail.

“Ben no ha renunciado a las relaciones y finalmente se siente listo para seguir adelante y comenzar a salir con alguien nuevamente. No va a meterse en nada serio hasta que el divorcio esté finalizado, pero eso no significa que no pueda salir con nadie. Él solo quiere salir con alguien que esté sobrio o en recuperación. Estos últimos dos años han sido duros para Ben y, a medida que comienza a sanar, una cosa está muy clara: su recuperación está por encima de todo. No va a poner en peligro su sobriedad”, dijo la fuente antes mencionada.

Fue en 2001 cuando Ben Affleck buscó ayuda para tratar su alcoholismo y en 2017 y 2018 regresó a rehabilitación tras una fuerte recída. Al día de hoy se mantiene sobrio, enfocado en el trabajo de su próxima película.