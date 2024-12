Quién es Cristo Fernández, el exfutbolista que actúa en Venom y protagoniza una nueva película con Juanpa Zurita

Juanpa Zurita está por estrenar su nueva película ‘Una Pequeña Confusión’ este próximo 25 de diciembre. Se trata de la primera cinta en la que participa la celebridad de internet junto con un reparto que incluye a Ana de la Reguera, Vico Escorcia y Cristo Fernández, actor que recientemente estuvo en Venom 2.

Cristo Fernández, el jugador mexicano de Ted Lasso

Cristo Fernández es un actor mexicano nacido el 27 de enero de 1991 en Guadalajara, Jalisco, que ha captado la atención del público a nivel internacional, especialmente por su papel de Dani Rojas en la serie de Apple TV + “Ted Lasso”.

El actor comenzó su carrera deportiva en el futbol mexicano, pero decidió viajar a Puerto Rico, donde jugó en la primera división con el Guayama FC. Sin embargo, su trayectoria como deportista se vio truncada por una lesión en la rodilla, que le impidió continuar con sus sueños futbolísticos.

Tras abandonar el deporte, Fernández estudió la licenciatura en Comunicación en la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), donde descubrió su pasión por el cine, la actuación y la producción audiovisual. En 2016 se mudó a Londres para estudiar una maestría en artes escénicas en la Guildford School of Acting de la Universidad de Surrey, en Inglaterra.

“Muchos me preguntaban, que por qué no a USA, que todo el mundo quiere ir allá, pero yo dije -me quiero ir a Londres-, una cultura que admiro, no les entiendo muy bien el inglés a veces, pero creo que valió la pena” comentó para el medio, Spoiler Time.

Durante su estancia en el país europeo, Cristo tuvo la oportunidad de audicionar para la serie Ted Lasso (2020), protagonizada por el actor Jason Sudeikis. La producción llevó a la fama al jalisciense, tras interpretar a un mexicano entusiasta del balón, que se identifica por su optimismo y por su icónica frase “el fútbol es vida”.

En 2017, Cristo Fernández abrió su propia casa productora de cine independiente, Espectro MX Films, donde destacan las películas Sisters (Hermanas, 2023) y Corina (2024), ambas producciones realizadas en México y proyectadas en el Festival de Cine de Guadalajara.

Además, el actor mexicano tiene una aparición en la película Venom 2, donde interpreta a un bartender de una cantina en Cancún y conversa con el personaje de Tom Hardy, Eddie Brock.

