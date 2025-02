Quién es Guy Pearce, el actor de ‘The Brutalist’ que acusa a Kevin Spacey de acoso

Guy Pearce acusó a Kevin Spacey de tenerlo “en la mira” cuando trabajaban juntos en el set de la película ‘L.A. Confidential’, la cual se estrenó en 1997.

El intérprete, quien está nominado al Oscar a Mejor Actor de Reparto por ‘The Brutalist’, dijo que le tenía miedo a Kevin Spacey cuando trabajaron juntos, pues lo definió como un tipo bastante agresivo.

“Le tenía miedo a Kevin (Spacey) porque es un hombre bastante agresivo y extremadamente encantador y brillante en lo que hace, y realmente impresionante. Mantiene el control (de las personas en un lugar) de forma notable”, dijo Guy Pearce en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter.

“Yo era joven y susceptible, y él me tenía en la mira, sin duda”, añadió.

Explicó que su entonces esposa, Kate Mestitz había estado allí con él durante el rodaje y le decía que los “únicos días en los que se sentía seguro” en el set eran aquellos en los que su coprotagonista Simon Baker también estaba allí, esto, según Guy Pearce, porque Kevin Spacey se centraba en Baker ya que “era 10 veces más lindo que yo”.

La contundente respuesta de Kevin Spacey a las acusaciones de Guy Pearce

Kevin Spacey respondió de forma contundente a las acusaciones de su excompañero de reparto a través de un video en su cuenta de X, donde el ex protagonista de ‘House of Cards’ dio algunos detalles que dejan mal parado a Guy Pearce, pues asegura que él lo buscó un año después de trabajar juntos en la película para pasar un tiempo juntos.

“Guy Pearce, ahora he leído los comentarios que hiciste sobre mí y aunque hubiera preferido no tener que reproducir esto en los medios, obviamente tienes tus propias razones para querer hacer exactamente eso”, comenzó.

“Pero trabajamos juntos hace mucho tiempo, sabes que si hice algo y eso te molestó podrías habere acercado a mí, podríamos haber tenido esa conversación, pero en cambio has decidido hablar con la prensa que ahora está, por supuesto, detrás de mí porque les gustaría saber cuál es mi respuesta a las cosas que dijiste. ¿De verdad quieres saber cuál es mi respuesta?: Madura”.

“¿Tú también lo hiciste por cierto? Dile a la prensa que un año después de filmar ‘L.A. Confidencial’ volaste a Savannah, Georgia mientras filmaba ‘Medianoche en el jardín del bien y del mal’ solo para pasar tiempo conmigo ¿le dijiste eso a la prensa también? ¿O eso no encaja en la narrativa que de la víctima que tienes?”.

“Así que, como sea, me disculpo por no haber recibido el mensaje de que no te gustaba pasar tiempo conmigo. Quiero decir, tal vez había otra razón, no lo sé, pero eso no tiene ningún sentido que me habrías estado guiando tan bien. Pero aquí estás ahora en una misión unos 28 años después, después de haber pasado por el infierno y haber vuelto ¿para hacer qué? Llegar justo a tiempo para detener al malo, ¿eh? ¿es lo que está pasando aquí? ¿Qué te tomó tanto tiempo? ¿Tu caballo se quedó sin gasolina? Quiero decir que si quieres tener una conversación estaré feliz de hacerlo en cualquier momento, en cualquier lugar donde podamos hacerlo, en vivo en X, si quieres, no tengo nada que ocultar, pero chico, necesitas crecer”, finalizó Kevin Spacey.

Grow up, Guy Pearce. You are not a victim. pic.twitter.com/33paGTj4Aq — Kevin Spacey (@KevinSpacey) February 18, 2025

¿Quién es Guy Pearce?

Guy Edward Pearce nació el 5 de octubre de 1967, es un actor australiano nacido en Cambridgeshire, Inglaterra. Es hijo de Anne Cocking, una profesora de economía y costura originaria del condado de Durham, Inglaterra, y de Stuart Pearce, un piloto de pruebas neozelandés.

Se mudó con su familia a Australia cuando tenía tres años de edad, donde su madre administraba una granja de ciervos.

Desde los 16 años hasta los 42 practico fisicoculturismo y participó en concursos, obteniendo el título de Mr. Natural.

Desde niño tuvo un interés por la actuación que lo llevó a participar en algunas obras y en 1985 fue contratado para la televisión en Australia. Su primer éxito en el cine fue en la película ‘Las aventuras de Priscilla, reina del desierto’ y desde entonces apareció en muchas otras producciones hollywoodenses destacadas como: ‘L.A. Confidential’, ‘Memento’, ‘The Count of Monte Cristo’, ‘Factory Girl’, ‘The Hurt Locker’, ‘El discurso del rey’, ‘Mildred Pierce’, ‘Alien: Covenant’, ‘La máquina del tiempo’, ‘The Brutalist’, entre muchas otras.

Estuvo casado con Kate Mestitz de 1997 al 2015. Desde 2015 mantiene una relación con la actriz neerlandesa Carice van Houten, con quien tuvo su primer hijo, Monte Pearce, nacido en 2016.