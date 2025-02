Quién es Patrick Schwarzenegger, el hijo de Arnold Schwarzenegger que deslumbra en la serie ‘The White Lotus’

Patrick Schwarzenegger es una de las estrellas de la tercera temporada de la serie de Max, ‘The White Lotus’. El actor de 31 años ha dado mucho de qué hablar gracias a su interpretación, así como su linaje, pues es hijo del famoso actor y político, Arnold Schwarzenegger, y de la periodista y descendiente de los Kennedy, Maria Shriver.

¿Quién es Patrick Schwarzenegger en ‘The White Lotus?

En esta serie, Patrick Schwarzenegger le da vida a Saxon Ratliff, un joven extremadamente irritante y antipático que va de vacaciones con sus padres y su hermana, con quien tiene una relación bastante polémica.

El joven actor hace una escena desnudo, misma que su padre, Arnold Schwarzenegger, ha comentado: “Podría decir que me sorprende que protagonice una escena de desnudo, pero qué quieren que les diga: de tal palo, tal astilla. No se la pierdan este domingo, créanme”.

¿Quién es Patrick Schwarzenegger y cómo se abrió camino a ‘The White Lotus’?

Patrick Arnold Shriver Schwarzenegger nació en Santa Mónica, California, el 18 de septiembre de 1993 y se desempeña como modelo y actor.

Es hijo del exfisicoculturista, actor y político Arnold Schwarzenegger y la periodista, escritora y sobrina de John F. Kennedy, Maria Shriver.

Gracias a su padre, Patrick tiene doble ciudadanía: austriaca y estadounidense, además, sabe hablar alemán y visita Austria con regularidad.

Tiene una línea de ropa para jóvenes llamada Project360 y dona el 10% de las ganancias a varias organizaciones y fundaciones como The Alzheimer’s Association, Best Buddies International y The Eva Longoria Fund.

Como modelo ha trabajado para grandes marcas como Armani y Ralph Lauren.

Su primera aparición en una película fue en la cinta ‘The Benchwarmers’ en 2006, aunque solo fue un extra. En 2013 participó en las películas ‘Grown Ups 2’ y ‘Stuck in Love’. Otros de sus trabajos en el cine son ‘Amor de Medianoche’, ‘Daniel Isn’t Real’, ‘Moxie’, ‘Go North’, entre otras.

También ha trabajado en series como ‘Scream Queens’, ‘The Staircase’, ‘The Terminal List’, ‘Gen V’, y en el video ‘Right There’ de Ariana Grande en 2013.

En una entrevista reciente, Patrick Schwarzenegger confesó que con este papel en ‘The White Lotus’ es con el que ha sentido más presión y responsabilidad, incluso le ocultó a sus padres que había realizado el casting.

Contó que años antes de poder participar en esta serie, solía verla todos los domingos por la noche. Fue su madre, Maria Shriver, quien le dio el empujón para asistir al casting. Cada vez que veíamos la serie, la primera y la segunda temporada, y aparecía Theo James o, en la primera temporada, Jake Lacey... mi madre siempre me decía: ‘¿Por qué no te has presentado al casting? ¿Por qué no has salido para esto?’ Y mi hermana estaba como, ‘Tienes que llamar a tus agentes ahora mismo. Es ridículo que no estés en el programa, que ni siquiera hayas hecho la audición’”, contó el actor.

Cuando le informaron que se había quedado en el proyecto para formar parte del elenco de la tercera temporada, no pudo contener la emoción: “Obviamente, voy a decírselo a mi prometida, porque nos comprometimos la semana anterior y le dije: ‘Lo siento, me voy siete meses a rodar. Así que fue el momento perfecto. Luego fui a comer con toda mi familia la semana después, se lo conté y mi madre estalló a llorar. Luego mi hermana empezó a llorar, y luego yo empecé a llorar, y luego Abby empezó. Fue como un efecto dominó de caos y lágrimas”.

¿Quiénes son los hermanos de Patrick Schwarzenegger?

Arnold Schwarzenegger y María Shriver se casaron en 1986 y tuvieron cuatro hijos: Katherine Eunice Shriver Schwarzenegger (13 de diciembre de 1989); Christina Maria Aurelia Schwarzenegger (23 de julio de 1991); Patrick Arnold Schwarzenegger; y Christopher Sargent Shriver Schwarzenegger (27 de septiembre de 1997).

En 2011 se divorciaron debido a una infidelidad del actor cometida con su exempleada doméstica con quien también tuvo un hijo llamado Joseph Baena.

¿Quién es la pareja de Patrick Schwarzenegger?

A finales de 2014, Patrick Schwarzenegger tuvo una relación con la actriz y cantante Miley Cyrus, sin embargo, terminaron en abril de 2015.

Patrick Schwarzenegger y Bella Thorne fueron vinculados sentimentalmente luego de que protagonizaron la película ‘Amor de medianoche’, sin embargo, ellos negaron esos rumores.

Desde 2015 tiene una relación con Abby Champion con quien se comprometió en diciembre de 2023 luego de más de 7 años de noviazgo.