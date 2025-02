Otra víctima de la influencer que inspiró la serie ‘Vinagre de manzana” rompió el silencio: su dramático relato

La serie de Netflix ‘Vinagre de Manzana’ cuenta la historia real de Belle Gibson, una influencer que, según decía, “curó” su inoperable cáncer cerebral mediante alimentación saludable, engañando a incontables personas, pues, la joven realmente jamás tuvo dicha enfermedad.

A Bella Johnson, una niñera australiana que ahora vive en Londres, le diagnosticaron paraganglioma, un tumor endocrino raro, en 2009, cuando tenía apenas 19 años.

Fue entonces cuando conoció a Belle Gibson, una joven más o menos de su edad quien compartía en redes sociales su supuesta experiencia con el cáncer cerebral terminal.

Tal como se cuenta en la serie ‘Vinagre de manzana’, Belle Gibson aseguraba que había eliminado dicha enfermedad a través de terapias alternativas y un estilo de vida saludable

A través de su TikTok, Bella Johnson relató cómo fue que la historia de Belle Gibson la llevó a perder la fe en la medicina tradicional y seguir los consejos de la influencer, como el uso de un bronceador artificial después de la radioterapia.

“No entendía cómo ella podía verse tan bien mientras yo estaba completamente agotada por los tratamientos”, señaló.

Además, contó que ella y Belle Gibson desarrollaron una “amistad en línea”, sin embargo, el consejo de la influencer hacia ella fue muy vago y solo le sugirió que probara los “batidos desintoxicantes”.

El engaño de Belle Gibson

Belle Gibson creó una enorme comunidad de seguidores y lanzó la aplicación ‘The Whole Pantry’, misma que más tarde se convirtió en un libro que le dejó ganancias millonarias.

La red de mentiras que Belle Gibson había tejido para promocionar su estilo de vida salió a la luz en 2015, cuando una investigación dio a conocer que jamás había tenido cáncer cerebral.

La estafadora había dicho que hacía cinco años le habían dado cuatro meses de vida a causa de un tumor cerebral inoperable y que escapó de ese destino fatal gracias a una “dieta limpia” basada en frutas y verduras.

Esto desencadenó un fenómeno, no solo por sus consejos en redes sociales, también con su app y su libro.

Un tribunal la condenó a pagar una multa de 410 mil dólares australianos por conducta engañosa y publicidad falsa, pero jamás cumplió su sanción.

“Por supuesto que le creí. Tenía cáncer y me dijeron que iba a morir. ¿Por qué no iba a creerle a alguien que decía que podía curarlo sin los efectos de la quimioterapia y la radioterapia?”, dijo Bella Johnson.

La joven siguió los consejos de la influencer, desesperada por encontrar una cura. “Intenté incorporar todo lo que ella decía: jugos verdes, superalimentos, agua de coco”, recordó.

La desesperación de Bella Johnson

Bella Johnson destacó que hay mucha gente que la juzga por creer en las mentiras de Belle Gibson, sin embargo, ella señala que estaba en un momento de desesperación, tratando por todos los medios de salvar su vida.

“Creo que, para la gente que me juzga por eso, vienes de un lugar de privilegio en el que claramente no has estado desesperado por seguir con vida, y claramente no has estado desesperado por tratar de mantener con vida a un miembro de la familia”.

“Es horrible vivir en un lugar donde uno quiere creer cualquier cosa. Si los médicos le hubieran dicho a mi padre que para salvarme tenía que cortarse la pierna con una cuchara, mi padre lo habría hecho en ese mismo momento. No puedes comprender todas las cosas que quieres creer porque simplemente no quieres morir”.

La joven explicó que sintió una intensa presión al ver a Belle Gibson luciendo radiante y saludable, viajando por el mundo.

“No puedo siquiera empezar a explicar lo loca que me sentí al ver su feed. ¿Por qué era tan fea? ¿Por qué estaba tan cansada? (...) Mientras Belle Gibson, que aparentemente tenía el mismo cáncer, estaba en Bali de vacaciones, me lo tomé todo como algo personal porque sentí que todas esas cosas malas me estaban sucediendo porque había elegido la medicina convencional”, dijo Bella Johnson.

“En ese momento estaba tan desesperada por saber que había una cura para el cáncer, que era solo jugo verde y que todo iba a estar bien si comíamos sano. Estaba desesperada y mi familia también. De eso se aprovechaba ella: de la desesperación de la gente. Nosotros sólo queríamos vivir”, añadió.

“Luego me estafó una mujer que dijo que podía curarlo con jugo verde y ahora hay un documental y un programa de televisión al respecto en Netflix. Pero bueno, ahora soy muy divertida”.

Bella Johnson no aparece en la serie de Netflix ‘Vinagre de Manzana’, pero sí en el documental de ITV ‘Instagram’s Worst Con Artist’.

A los 18 años, Bella Johnson se alejó de sus médicos y se mudó a Melbourne luego de que le dijeran que solo era anoréxica.

En 2014, se sometió a una cirugía mayor que le causó parálisis parcial.”Cuando el cirujano me abrió, dijo que parecía fruta podrida. Estaba por todas partes, era negro”. El cáncer se extendió a la mitad superior de su cuerpo y envuelto su sistema nervioso.

“Estaba tan enojada. Mi familia y yo habíamos estado dispuestos a creer cualquier cosa con tal de seguir con vida, y ella se aprovechó de la desesperación de personas como yo”.

Años después, su tratamiento convencional dio resultados y su cáncer se remitió.