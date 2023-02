Quiénes son los papás de Eiza González

Ellos son los papás de Eiza González, la guapa y exitosa actriz que consiguió saltar de la pantalla chica a ser una estrella de Hollywood.

Te presentamos a los papás de la exitosa actriz Eiza González, quien inició su carrera como protagonista de telenovelas en Televisa para después convertirse en una de las grandes promesas mexicanas en el cine hollywoodense.

Eiza González nació en la Ciudad de México el 30 de enero de 1990, es hija de Glenda Reyna y Carlos González. Pero ¿quiénes son los papás de la talentosa actriz y a qué se dedican?

Glenda Reyna y Carlos González: ellos son los papás de Eiza González

Eiza González es la única hija del matrimonio conformado por Glenda Reyna y Carlos González. Pese a ello, su familia no es pequeña, pues también tiene un medio hermano de nombre Yulen Valladares, quien es mayor que ella. La madre de la estrella es empresaria, diseñadora de moda y personalidad de televisión mexicana. Saltó a la fama por ser jurada del reality show Mexico’s Next Top Model. Es originaria de Caborca, Sonora y su sueño era ser dentista. Sin embargo, el destino la puso en el mundo de la moda cuando su íntima amiga Wanda Amiero no pudo acudir a un desfile y Glenda Reyna la sustituyó.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Eiza Gonzalez (@eizagonzalez)

Actualmente se desempeña como manager de diversas modelos como Eugenia Cauduro, Heidi Balvanera, Celina del Villar, Dinorah Cetina, Dora Benítez, Martha Cristiana, Aurora Robles, Carmen Campuzano, Maggie Jiménez y Elsa Benítez.

El episodio más oscuro de la vida de Eiza

Una de las fuentes de inspiración en la carrera de la actriz, quizá la más significativa, ocurrió cuando Eiza González tenía 12 años. En 2002, la desgracia tocó a la puerta de la familia González Reyna cuando el padre de la famosa, Carlos González, murió en un accidente de motocicleta. A poco más de veinte años de dicho accidente, la actriz continúa recordando la memoria de su padre y es que en múltiples ocasiones ha dedicado mensajes de agradecimiento a su progenitor.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Glenda Reyna (@glendareyna)

