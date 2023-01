Estas son las parejas que ha tenido Eiza González

Estos son los hombres que se han relacionado sentimentalmente con Eiza González.

El público no solo ha seguido la carrera de Eiza González desde su juventud, sino que se ha posicionado como una de las mujeres más cotizadas en el campo del romance. La actriz mexicana ha tenido varias parejas y ha salido con famosos de renombre —imposible no sentir celos cuando salió la noticia de que tuvo algunas dates con Jason Momoa. A continuación enlistamos a las parejas de Eiza González.

Alejandro Fernández: 2010

Los rumores de que Eiza estaba saliendo con ‘El Potrillo’ cuando ella tenía 20 y él estaba cerca de los 40 fueron muy candentes al momento. Un par de imágenes de paparazzis se colaron por aquí y por allá, pero la actriz de Baby Driver dijo a Agencia México que “es solo amistad, lo quiero mucho”.

Pepe Díaz: 2011 a 2013

González estuvo en una semi extensa relación con el hombre de negocios brasileño, Pepe Díaz, pero cercano al verano del 2013 decidieron terminar. La mexicana lo hizo público en redes sociales: “les cuento que estoy soltera desde hace más de un mes. Feliz, cerrando un ciclo porque viene otro increíble que me tiene muy preocupada”.

Liam Hemsworth: 2013

En aquel entonces, Eiza estaba saliendo de su relación con Pepe y Hemsworth había terminado su compromiso con Miley Cyrus. Aunque nunca se confirmó el noviazgo, hubo imágenes de ambos compartiendo apasionados besos y fueron vistos en un club en Las Vegas. Pero la actriz sí llegó a dar una declaración indirecta respecto a esta polémica situación, explicando a Latina Magazine: “no creo que sea necesario [aclararlo]. Creo que tu vida como persona pública ya está expuesta. Me están vinculando con la gente porque es mi entorno. Es como tu escuela. Nos conocemos. Es gente de la que me rodeo. No sé por qué es algo tan grande”.

Eiza causó más controversia en estos últimos días porque sacó un tuit en apoyo a Shakira y su canción con indirectas a Piqué y Clara Chía. Usuarios de la red se encargaron de recordarle que ‘ella fue la Clara Chía’ de Miley Cyrus.

Miley sends you flowers 💐 pic.twitter.com/NbRIVxTf0q — Regina (@ReginadelC) January 16, 2023

DJ Cotrona: 2015

Lo conoció en el set de From Dusk Till Dawn y estuvieron juntos durante casi un año. Daily Mail sacó imágenes de sus agradables vacaciones en Miami cuando Eiza tenía 25 años, aunque nunca se supo la razón de su ruptura.

Calvin Harris: 2016

El dj británico se envolvió románticamente con Eiza González al poco tiempo de terminar con Taylor Swift. Una fuente reveló a US Weekly que ambos querían llevar esto ‘con un perfil muy bajo’: “ambos realmente querían mantenerlo con perfil bajo por cierto tiempo, pero cuando las fotos salieron, sabían que no sucedería así. Ambos están felices y quieren ver hasta dónde llegan las cosas”.

Maluma: 2017

La Eiza de 27 años tuvo un rápido romance con el Maluma de 23 por allá del 2017. Un medio habló con un allegado de los famosos y éste explicó que “no hay nada serio todavía, se están conociendo y se divierten mucho”. Ese año se develaron un par de fotos de los dos compartiendo un beso en un club.

Josh Duhamel: 2018

Cinco meses después de terminar su matrimonio de una década con Fergie, Josh Duhamel estuvo con Eiza. Ambos se conocieron en una fiesta de Jennifer Lopez y tuvieron un largo encuentro. Una fuente reveló a Entertainment Tonight que “Josh realmente disfrutaba estar con Eiza, pero está listo para seguir adelante”. Anunciando que la relación terminó, agregó, “ambos están en páginas muy distintas, Josh no tiene las mismas metas que Eiza”.

Luke Bracey: 2019

El actor de Amor de Calendario salió con la mexicana en 2019 y se les vio juntos en unas calurosas vacaciones en Tulum. La primera vez que aparecieron con intenciones de romance fue en una fiesta de Ralph Lauren, pero se desconoce por qué terminaron.

Timothée Chalamet: 2020

Internet explotó cuando salieron las fotos de Timothée Chalamet y Eiza González besándose en sus vacaciones en México. Después una fuente reveló a E! News que Eiza “no ha estado con Timothée por un buen rato”. Entonces ella tenía 30 y él 24 años.

Paul Rabil: 2021

La actriz y el jugador de lacrosse tuvieron un noviazgo de varios meses, pero todo acabó en diciembre de ese año. “Terminaron hace una semanas, pero no fue una ruptura fea”, dijo un testimonio a Just Jared. “Sus agendas no se alineaban y eso puso en juego la relación. ¡Pero siguen siendo amigos!”. Y aunque el término parecía amistoso, los dos borraron todas las fotos que tenían juntos en Instagram.

