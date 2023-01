Stephanie Salas y Humberto Zurita posaron juntos por primera vez como novios en la conferencia de prensa de la obra “Papito Querido” en el Teatro Centenario Coyoacán.

Stephanie Salas y el actor Humberto Zurita hablaron abiertamente de su relación y sorprendieron al dar detalles sobre su romance. Durante la conferencia de prensa de su nueva obra de teatro, el famoso señaló que no piensa mucho en tener nietos, sin embargo, si sus hijos toman la decisión de convertirse en padres, los apoyará incondicionalmente.

“Es algo que no me lo pregunto mucho, la verdad. Creo que mis hijos tienen edades para ser padres cuando ellos quieran, tienen la madurez suficiente, están trabajando y les está yendo muy bien. Ellos podrían tomar sus decisiones en cualquier momento y yo siempre los voy a apoyar en lo que quieran. Si uno de ellos el día de mañana, quiere ser padre, sin duda los voy a apoyar”, destacó sobre sus hijos Emiliano y Sebastián, fruto de su matrimonio con Christian Bach.

Asimismo, Zurita confesó lo feliz que está en su relación con la nieta de Silvia Pinal y aprovechó para aclarar los rumores sobre una posible boda. “Yo tenía tres años viviendo mi duelo y nos reencontramos, aunque Stephanie y yo nos conocemos desde hace muchísimos años, siempre fue una gran amiga de la familia, eso de si nos vamos a casar o no, son chismes…”.

Por su parte, Stephanie dijo que ambos tratan de mantener los detalles de su relación en privado y reveló si es celosa o no con el actor. “Era de esperarse esto, pero hay que saber dar al público lo que quiere y tener la oportunidad de tener una vida privada. Me caracterizo por tener una vida propia, a veces les caigo mal porque no me gusta hablar de ciertos temas, pero es razonable”.

Sobre si es celosa o no, comentó que su pareja es todo un galán, sin embargo, no tiene ningún problema con que otras mujeres lo admiren.

“Yo sé, le dijo ‘yo sé que eres Elvis Presley’, todas se le avientan, y yo lo tengo que ver y tragármelo, no hay ningún problema. Yo veo por mis hijas, una está de protagonista de una telenovela, y Mich anda en sus rollos de la moda. la verdad es mi mamá, mis dos hijas y ahora Humberto, que ya es parte de la familia, que lo apapacho, lo quiero”, concluyó.

