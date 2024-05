María Castellá estrena ‘Sierra Madre’

Desde la perspectiva de los Parra, la serie “Sierra Madre” cuenta la historia de una familia de linaje y estirpe que mostrará que no todo es lo que parece, mientras hacen todo lo posible por mantener las apariencias de su propio “paraíso” de vida.

María Castellá interpreta a Lola Revilla, una influencer sampetrina, de recursos medios que buscará de cualquier forma pertenecer a este mundo de dinero, estatus y reconocimiento.

“Mi manera de describir este proyecto es que todos los personajes de esta comunidad tan privilegiada hacen cosas cuestionables para mantenerse en el poder respecto a lo que cada uno sabe hacer. Entonces Lola hará cosas muy divertidas, pero cuestionables para mantenerse en ese poder”.

Por otro lado, la actriz también trabajó en “Vainilla”, largometraje que contará cómo es crecer en Torreón dentro de una comunidad sumamente conservadora. María interpreta a Alicia y este filme explorará a la actriz como madre joven.

“La película tiene un corazón inmenso con calidez como ninguna otra y calidad excelente. Mi sueño es que llegue a mucha gente y por supuesto, a festivales de cine que son mi máximo”.

Cortesía Esteban Calderón

María explica qué significó para ella interpretar a su primer personaje como madre y lo que aprendió sobre el papel.

“Yo no soy mamá ni tengo deseo de serlo, pero no cabe duda de que es algo sumamente importante. Por supuesto ahora valoro a mi mamá mucho más de lo que ya lo hacía. Es un trabajo que creo que es muy poco reconocido. Me hizo valorar mi adultez, destino y, sobre todo, volver a confirmar que mis decisiones son mías. Al inicio de la película es algo que noté, Alicia comienza a encontrase con su maternidad”.

Por otro lado, María recuerda cómo llega la actuación a ella. Cosa que no veía en su futuro, ya que, en sus palabras, era una niña sumamente tímida.

“En sexto de primaria montamos ‘La Bella y la Bestia’ y mi profesora me ofreció ser Plumette ya que no era un personaje protagónico. Al terminar, todos mis amigos me dijeron que brillé mucho. ¡Nunca me vi en actuación! Sin embargo, crecí en salas de cine por mi papá. Esa fue mi educación, pero yo quería acercarme un poco más a dirección de cine. Entonces entré a Centro y también hice audición en ‘La Casa del Teatro’, donde me quedé ese mismo día.

La actuación como carrera

María reflexiona sobre qué fue ese aspecto con el que logró identificarse respecto a la actuación y la razón por la cual es y será su pasión.

“En mi siempre hay una duda como actriz porque creo que definitivamente sigo en construcción y pensaba que en algún momento esa duda se va. Pero creo que cada día me doy cuenta de que no necesariamente es así. No importa el lugar hacía donde vayas como actriz o actor y siempre estará acompañado de duda”.

Al ser una actriz joven, María explica la ventaja que tiene respecto a su perspectiva del mundo de la actuación. Ella señala lo que ha descubierto ya adentrada en esta profesión y las grandes diferencias que ha aprendido sobre ella.

Cortesía Esteban Calderón

“Creo que he aprendido que mi intimides e introspección tienen un lugar muy importante dentro de esta carrera. Ser actriz no significa una sola cosa, mientras más diverso es este viaje, es mejor. Mi perspectiva ha cambiado totalmente, uno piensa que cuando sale de la escuela de actuación le van a llover ofertas laborales, pero claramente no es así. Es una carrera basada en la humildad”.

Finalmente, la actriz nos comparte el proyecto específico en el que le gustaría participar y un poco de sabiduría para quien esté a punto de tomar una decisión como la que tomó María respecto a la actuación.

“Me encantaría ser dirigido por Christopher Nolan, participar en una película que llegue a festivales y toque a tanta gente como lo ha hecho Interestelar. Algo de ciencia ficción pero que al mismo tiempo sea épico y sobre todo que trascienda. Esa sería mi carta a Santa (risas)”.

“Creo que existe una razón por la que sentimos impulsos así que yo le diría a la gente que prueben y se dejen llevar por ellos. Prueba nuevas relaciones, ese nuevo trabajo, actuación, prueba el coche que te quieres comprar. Puede ser que no te guste, pero justo por eso se debe hacer. Probar para encontrar tu camino. No tienes por qué casarte con una sola cosa”.