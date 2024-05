Las CARAS del momento: Arturo Barba

¿Cómo te encuentras en este momento de tu carrera?

Yo creo que me encuentro en un momento bastante estable, sólido, responsable y con mucha más herenidad de la que nunca había tenido. Yo creo que llegar a los 50 años es, en el mejor de los casos, darte cuenta de que lo lograste por un lado, es lo que tenía que haber pasado y por otro lado los años que tienes por delante ya serán años para disfrutar mucho más que los previos sin tener que sufrir tanto la carrera y darte cuenta que no tienes que demostrarle nada a nadie, que eres lo que eres, hiciste lo que te tocaba y creciste hasta donde pudiste hacerlo.

¿Qué es lo que más disfrutas en este momento de tu vida?

En este momento de mi vida, hay varias cosas que disfruto de manera muy particular. En primer lugar, la literatura, ya que me proporciona innumerables historias que de ninguna otra forma habría podido imaginar, expandiendo así mi conciencia hacia otras formas de percibir el mundo. También disfruto enormemente de mi carrera, pues ya no siento la presión de tener que demostrar nada. Simplemente realizo mis tareas con dedicación, procurando siempre dar lo mejor de mí. Disfruto enormemente de mi soledad. Siempre he sido una persona que ha encontrado dificultades en vivir en pareja, y esto me ha enseñado a aceptar y abrazar mi propio espacio. Además, valoro mucho a mi familia. Mis padres, que ya tienen 84 años, son personas mayores, y soy consciente de que llegará el momento en que ellos me falten a mí antes que yo a ellos. Por tanto, estoy aprovechando al máximo cada momento con ellos, así como con mis hermanas y sobrinas.

¿Qué es eso que quizá te hubiera gustado aprender antes, pero que hoy agradeces saber?

Nada es tan importante en la vida. Absolutamente nada. Somos seres que estamos aquí de paso para aprender. La única verdadera trascendencia tiene que ver con el legado que dejamos a nuestros hijos o a las personas cercanas a nosotros. La verdadera trascendencia está relacionada con las cosas simples de la vida: el amor que podemos ofrecer, la ayuda que brindamos, el consuelo que damos. No tiene que ver con los grandes logros, como nos hace creer una sociedad egoísta como la que vivimos.

¿Cómo te describirías actualmente?

Como un hombre maduro, siempre en cambio y aprendizaje, como un soñador, como un niño atrapado en un cuerpo de 50 años, pero, sobre todo, como un artista en constante búsqueda y expresión de su creatividad.

¿Cómo titularías el capítulo de tu vida que vives ahora?

Lo titularía ‘Cosechando los frutos’. Creo que estoy viviendo precisamente a plenitud. Quizás no exactamente lo que imaginaba en mi juventud, con una perspectiva adolescente e inmadura, sino lo que la vida realmente me tenía reservado, con un cúmulo de aprendizajes que he aceptado sin pelearme con ellos.

¿Qué es lo que más agradeces en este momento de tu vida?

Agradezco muchas cosas, prácticamente todo. No hay experiencia, ya sea alegría, tristeza o conflicto, que atraviese mi vida hoy sin que la acompañe un pensamiento de agradecimiento. Creo que todo en la vida merece ser agradecido, porque todo tiene su propósito. En primer lugar, agradezco estar vivo, tener la oportunidad de seguir experimentando esta maravilla tan extraña que es la vida, por más extraño que suene. Agradezco a mi familia, agradezco la salud, el trabajo y también los momentos de desempleo, agradezco incluso las enfermedades. Creo que el secreto radica en saber agradecer y no intentar dictarle a la vida cómo debe ser, sino abrazarla y aceptarla tal como nos presenta las situaciones.

¿A qué retos personales y profesionales te enfrentas actualmente?

En cuanto a los retos personales, estos están relacionados con mi crecimiento interior, con el proceso de dejar de luchar contra las situaciones que la vida me presenta y, en su lugar, aceptarlas y abrazarlas. Se trata de experimentar la serenidad desde una perspectiva más completa, con la firme convicción de que la felicidad se encuentra en la serenidad. Por otro lado, mis retos profesionales implican esforzarme por ser un mejor artista, un intérprete más destacado en mis actuaciones, pero también seguir desarrollándome como productor. Además, estoy explorando una nueva faceta al iniciar la dirección. Siento una gran inquietud por pasar al otro lado de la cámara y del escenario, y comenzar a canalizar mi creatividad en la creación de historias completas, no solo interpretando personajes, sino contando toda una historia

¿Qué le dirías a la gente que te sigue desde siempre y a los que te ven por primera vez?

Agradezco profundamente porque una vez escuché que lo que hacemos los actores, los artistas, las historias que contamos solo le interesan al 5% de la población mundial. Cuando comprendes eso, te impregna una cierta humildad y te permite poner las cosas en perspectiva. Entonces te das cuenta de que, estrictamente hablando, lo que hacemos no es necesario. Las historias y el trabajo del actor, aunque bien recibidos, no son esenciales para la supervivencia humana. A partir de este argumento, creo que debemos estar profundamente agradecidos con cualquier persona que dedique su tiempo a ver nuestro trabajo, a notar nuestra existencia y, además, si decide aplaudirnos. ¿Cómo no agradecerle cuando podría estar viendo a otros artistas, a otros creadores de arte y contenido?

¿En dónde te podemos ver actualmente?

Pues acaba de lanzarse la serie ‘Sierra madre’, donde interpreto a Bernardo Parra. Se trata de tres hermanos que luchan por el poder, el dinero y las empresas. Además, tengo un proyecto ambicioso en camino, surgido de la imaginación de Gabriel Nuncio, y considero que es un privilegio formar parte de esta serie. Me siento muy afortunado de poder contar esta historia junto a un elenco de actores que siempre he admirado y que ahora están aquí conmigo. Por otro lado, casi siempre estoy trabajando en teatro. Si alguien visita mis redes sociales, verá que con frecuencia participo en proyectos teatrales. El teatro siempre ha sido, es, y será mi principal pasión en esta carrera.

¿En qué redes y con qué usuario te podemos seguir?

Unicamente y exclusivamente en Instagram y el usuario es @arturobarba