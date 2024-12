Revelan por qué la herencia de Talina Fernández no fue repartida

Talina Fernández murió el pasado 28 de junio de 2023 y desde entonces sigue pendiente la repartición de su herencia. Luego de su fallecimiento, la actriz mexicana dejó como albacea a su hijo Coco Levy, quien señala que ha habido circunstancias que han impedido que la herencia pueda ser entregada, tal y como lo estipuló la presentadora.

Coco Levy reveló detalles de los acontecimientos que han frenado esos planes, uno de ellos la muerte de su hermano Patricio ‘Pato’ Levy. Sobre esto el productor compartió en entrevista con el programa de Primera Mano, la razón por la que este hecho detuvo la repartición de la herencia.

“Sí, afectó porque Pato tiene un hijo menor y hay que empezar un proceso judicial para ratificar el testamento de Pato, lo cual es tiempo, no hay ninguna afectación porque no hay ninguna contención, pero sí son tiempos judiciales y tiempos de la ley que hay que esperar y que no es tan rápido”, dijo en el programa.

El productor explicó de qué manera han procedido, algo que al parecer tomará más tiempo de lo esperado para que el caso se resuelva.

“Hay que aguantarnos, eso afectó y ahí estamos, procediendo como se debe de hacer. Cuando muere mi madre, y tiene un testamento con puros herederos mexicanos, que pagan impuestos, que son mayores de edad. Es una cuestión de ir al notario, se abre el testamento, se ratifica. Cuando hay un menor de edad el representante de un menor de edad es un juez, entonces se hace una demanda judicial, el juez contesta, se asigna a un juez que se vuelve el que tome las decisiones por parte del menor de edad”, aclaró.

Durante la entrevista, Coco Levy reiteró que, como se dispuso en su momento, él es albacea de los bienes heredados de Talina Fernández por lo que ha puesto toda su atención en el tema para resolver las situaciones que vayan surgiendo.

Coco recalcó lo mucho que la muerte de su hermano Patricio lo afectó emocionalmente, pues además su muerte cambió el tránsito de los procedimientos que debían seguirse tras la partida de su mamá, quien dejó todo organizado antes de su muerte.

¿Cuándo falleció Pato Levy?

Patricio ‘Pato’ Levy Fernández, hijo de la fallecida actriz Talina Fernández, murió el pasado 10 de junio de 2024 a los 53 años, luego de varios problemas de salud. Desde finales de 2023 ‘Pato’ anunció que iba a vender sus cosas y las de su madre en un bazar para pagar sus gastos médicos.

