Robbie Williams reveló la sorprendente razón por la que rechazó tener una cita con Beyoncé

Guy Chambers, un colaborador de Robbie Williams reveló que una vez el cantante rechazó tener una cita con Beyoncé.

Durante su participación en el podcast ‘I Never Thought It Would Happen’, Guy dijo que la anécdota se remonta a 1998 cuando ambas estrellas se conocieron en “Top of the Pops”. Chambers cuenta que en aquella ocasión Beyoncé coqueteó con el británico pero que él pensó que la integrante e Destiny’s Child era demasiado joven. En ese momento, Robbie tenía 24 años, mientras que Beyoncé, apenas tenía 16.

“Cuando finalmente salí en Top Of The Pops con Robbie, fue un gran momento. Fue en 1998. Recuerdo a Destiny’s Child. Y recuerdo a Beyoncé. Era increíblemente joven entonces. La recuerdo asomada a la puerta del camerino, con las otras dos, coqueteando con Rob intentando llamar su atención. Él estaba como: ‘Oh, ella es demasiado joven. No voy a hacerlo’ ”.

Cameron Diaz ayudó a Robbie Williams a reavivar su romance con Ayda Field

Durante una charla en el podcast At Home With The Williamses, Robbie Williams aseguró que al hablar con Cameron se dio cuenta de que quería regresar con quien ahora es su esposa.

“Estábamos en el Chateau Marmont, habíamos terminado y yo estaba hablando con la gente. Empecé a platicar con Drew Barrymore y Cameron Diaz de esta persona brillante con la que acababa de terminar una relación. Y Cameron Diaz dijo: ‘No parece que se haya acabado’. Y en ese momento, no sé por qué, el universo dijo: ‘Ve con Ayda. Quédate con ella. Cásate con ella’”, aseguró.

Debido a la gran charla, Ayda, que tiene cuatro hijos, Teddy, Charlton, Colette y Beau, con Robbie, prometió “besar” a Cameron la próxima vez que la viera.

“Gracias a Dios por Cameron Diaz. La próxima vez que vea a Cameron Diaz la voy a besar. ¿Te imaginas que Cameron nunca hubiera hecho eso? ¿Te imaginas que nunca hubiera tenido esa conversación?”, aseguró.